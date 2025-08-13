Keresés

Oroszország gazdasága ismét növekedett az elmúlt negyedévben

2025. augusztus 13., szerda 13:39 | Világgazdaság
recesszió monetáris politika Oroszország elleni szankciók alaszkai orosz–amerikai csúcs orosz GDP

Az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó nagyban befolyásolja az orosz gazdaság kilátásait. Az orosz GDP a második negyedévben várhatóan emelkedik, sikerül elkerülni a recessziót, a szankciók és a roppant szigorú monetáris politika ellenére.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Oroszország gazdasága a várakozások szerint ismét növekedett a múlt negyedévben, elkerülve a recessziót annak ellenére, hogy az országot nemzetközi szankciók sújtják, és az orosz jegybank rendkívül magas szinten tartja az irányadó kamatot. A várakozások szerint az orosz GDP a második negyedévben (az előző negyedévhez képest) ismét emelkedett az előző háromhavi visszaesés után.

A bruttó hazai termék éves összevetésben 1,5 százalékkal bővült a második negyedévben a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok becsléseinek mediánja szerint. Ez arra utal, hogy a gazdaság negyedéves alapon is növekedett, elkerülve a két egymást követő negyedéves visszaesést, ami a technikai recesszió definíciója.

A fellendülés arra utal, hogy a döntéshozók képesek kezelni a puha landolást, noha a vállalatok körében egyre nagyobb aggodalmat kelt a drága hitel és a kereslet zuhanása. A fennmaradó növekedési lendület nagy részét azonban továbbra is az állami kiadások hajtják, különösen a védelmi szektorban, miközben a gazdaság többi része tovább hűl. 

Sok szakértő beszél a gazdaság túlzott lehűlésének, akár a recessziónak a kialakulásáról. Amennyire én tudom, jegybank nem lát jelentős kockázatokat – mondta Vlagyimir Putyin elnök kedden egy gazdasági tisztségviselőkkel tartott találkozón. Hangsúlyozta viszont, hogy a döntéshozóknak továbbra is ébernek kell maradniuk a túlzott lehűlés megelőzése érdekében. Oroszország Szövetségi Statisztikai Szolgálata szerdán teszi közzé a második negyedévi GDP-adatát.

Egy erőteljes növekedési időszak után a gazdaság lassulni kezdett: a GDP negyedéves alapon az év első három hónapjában csökkent először 2022 óta. Az orosz jegybank közölte, hogy a gazdasági aktivitásról szóló adatai a gazdaság fellendülésére utalnak az első negyedév után, és becslésük szerint az éves növekedés a második negyedévben 1,8 százalékra gyorsult az előző időszakban mért 1,4 százalékról. 

Fotó: Shutterstock

