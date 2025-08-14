Keresés

Külföld

Oroszország és Ukrajna területi struktúrája felett a két ország alkotmánya őrködik + videó

2025. augusztus 14., csütörtök 19:00 | HírTV

Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője a Napindítóban elmondta: ebben a kérdésben addig nehéz lesz áttörést elérnie a feleknek, amíg nem történik valami - akár a hadszíntéren - ami az állami struktúrákon változtatna.

  Oroszország és Ukrajna területi struktúrája felett a két ország alkotmánya őrködik + videó

Gáspár Evelin legújabb videója pillanatok alatt felkavarta az internetet

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Retró mesekvíz: vajon mire emlékszel Dr. Bubó rajzfilmsorozatra? 10-ből csak 1-nek sikerül hibátlanul

Ukrajna és Brüsszel kormányváltást szeretne Magyarországon

3 csillagjegy augusztus végén pénzben fog fürdeni

Menczer Tamás: „Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát”

Sorosék közös képpel üzentek a világnak

Elszomorította a rajongókat a világ legszexisebb sportolónője

Holttestek lebegtek a Szajnában

Holttestek lebegtek a Szajnában

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak
2
Súlyos következményekkel nézhet szembe Vlagyimir Putyin, ha nem egyezik bele a tűzszünetbe + videó
3
Az alaszkai amerikai-orosz csúcs előjátékaként Trumpék feloldanak párat az Oroszország elleni szankciók közül
4
Holttestek lebegtek a Szajnában
5
Vezércikk - Megjelent Magyar Péter pártlapja + videó
6
Magyar Péter a székesfehérvári kórházhoz ment hergelni + videó
7
Drogválság temeti Skóciát
8
Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok
9
Fordulat az időjárásban
10
Napindító: Rendkívüli, virtuális csúcstalálkozót tartottak az európai vezetők + videó

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

