Oroszország és Ukrajna területi struktúrája felett a két ország alkotmánya őrködik + videó
2025. augusztus 14., csütörtök 19:00
Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője a Napindítóban elmondta: ebben a kérdésben addig nehéz lesz áttörést elérnie a feleknek, amíg nem történik valami - akár a hadszíntéren - ami az állami struktúrákon változtatna.
Mint az orosz államfő külpolitikai tanácsadója elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison.