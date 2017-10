Oroszország adta a legtöbb dzsihádistát

Kurd harcosok ellen intézet támadást az iraki hadsereg és a vele szövetséges síita milícia Mahmud falunál - jelentette írta a The New Arab Nagy-Britanniában szerkesztett hírportál. Kurd források szerint a pesmerga harcosok 5 katonát vesztettek, miközben 10 iraki siíta katonát megöltek, 15-öt foglyul ejtettek, továbbá 5 Humwee terepjárót és 2 páncélozott csapatszállítót zsákmányoltak.

Oroszországból érkezett a legtöbb külföldi dzsihádista harcos az Iszlám Államba - ismerteti a a New York-i központú The Soufan Group jelentését a The Washington Times honlapján. Oroszországból bizonyíthatóan 3,400 Szaúd Arábiából 3,200, Jordániából 3000, Tunéziából 2900, Franciaországból 1900 harcos csatlakozott az Iszlám Államhoz.

A szír hadsereg hatalmas mennyiségben talált amerikai, brit és belga gyártmányú fegyvereket al-Mayadin városban, amelyet nemrég foglaltak el az Iszlám Államtól. A venezuelai központú, Latin-Amerikába sugárzó, spanyol nyelvű Telesur tévé orosz forrásra hivatkozva jelentette, hogy a NATO tagállamokból származó fegyverek között tankokat és páncélozott járműveket, tüzérségi eszközöket, tankelhárító lövedékeket, radarokat, drónokat és műholdas kommunikációs eszközöket is találtak.

Theresa May brit miniszterelnök ostoba dolognak tartja, hogy a terhes nők kifejezést terhes emberek kifejezéssel helyettesítsék az ENSZ Alapokmányában. Ezt feministák követelték, de kezdeményezésüket a Brit Külügyi és Nemzetközösségi Minisztérium is támogatta - jelentette a Daily Caller amerikai konzervatív hírportál.