2025. 09. 10. Szerda Nikolett, Hunor napja
Orosz védelmi minisztérium: az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását

2025. szeptember 10., szerda 15:40 | MTI

Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

  Orosz védelmi minisztérium: az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását

"Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése" - írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban.

A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer. Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

 

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Nemzet

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján
2
Cristiano Ronaldo üzent, hamarosan átadja a mezét Szoboszlai Dominiknak
3
Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti
4
Ausztria betiltja a fejkendőt a fiatal lányoknál
5
Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó
6
Tarr Zoltán lebuktatta a Tisza Pártot – lengyel recepttel készülnek felforgatásra és balhéra
7
Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban
8
Magyar Péter újabb szakértői is botrányt kavartak
9
Az Európai Bizottság bemutatta a 150 milliárd eurós védelmi hitelkeretet szétosztását az uniós tagállamok között
10
A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola elleni támadást

