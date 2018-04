Orosz Twitter-kampány tolta meg Corbyn-t

Pompeo valós lehetőséget lát Észak-Korea atommentesítésére -írja a politico. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek „visszafordíthatatlan” lépéseket kell tennie, ha megegyezésre akar törekedni Donald Trump amerikai elnökkel. Pompeo az ABC televízió Ez a hét című, politikai vitaműsorának nyilatkozott és hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának az atomfegyver-programját kell visszafordíthatatlanul felszámolnia, ha bármiféle megegyezést akar az amerikai elnökkel. John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó, Fox News-on nyilatkozott és megerősítette, hogy az észak-koreai és az amerikai elnök közötti csúcstalálkozóra biztosan sor kerül, de arról még nem született megállapodás, hogy hol tartják.

Orosz Twitter-kampány próbálta Jeremy Corbyn javára befolyásolni a választási eredményt címmel közöl írást a The Sunday Times. A brit lap vizsgálata szerint a tavalyi brit parlamenti választások kampányában több ezernyi, azóta jórészt eltűnt vagy felfüggesztett orosz Twitter-profil lépett működésbe annak érdekében, hogy az eredményt a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt javára befolyásolja. A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap a Swansea-i Egyetem szakértőinek közreműködésével elvégzett vizsgálatában feltárta: a tavaly júniusi választások előtti néhány hétben 6500 orosz Twitter-oldal közölt folyamatosan olyan üzeneteket, amelyek a Munkáspártot támogatták, miközben konzervatív párti jelöltek lejáratását is célozták. A lapnak nyilatkozó Matt Hancock a digitális, kulturális, média- és sportügyekért felelős brit minisztérium vezetője felszólította a Twitter üzenőportált működtető céget az ügy teljes körű feltárására.

Izrael elleni fegyverembargót sürget a londoni székhelyű Amnesty International Izraellel szemben -számol be a Jerusalem Post. A civilszervezet szerint erre azért van szükség, mert az izraeli hadsereg Gázában tüntető civileket gyilkol és sebesít meg, miközben a civilek nem jelentenek veszélyt az Izraeli Biztonsági Erőkre. A palesztinok több mint egy hónapja tüntetnek az izraeli-palesztin határsávban, hogy visszatérhessenek otthonaikba. Az Amnesty International szerint Izrael kitervelt és gyilkos támadásokat indít a gázai civilek ellen és gyakran hátba is lövik őket. Magdalene Mugrabi az Amnesty Közel-Keleti és Észak-Afrikai igazgató-helyettese szerint a nemzetközi tiltakozások ellenére sem hagy fel Izrael a fegyvertelen tüntetők szisztematikus kivégzésével. Mugrabi felszólította a Hágai Nemzetközi Bíróságot is, hogy kezdjen vizsgálatba a Gázában történtek okán.