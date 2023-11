Orosz tárgyalódelegáció érkezik Amerikába

Megosztás itt:

Jövő héten tartják Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés harmincadik csúcstalálkozóját San Franciscóban, amelyen többek között részt vesz Kína, valamint Oroszország delegációja is.

A csúcstalálkozó a jelenlegi feszült világpolitikai helyzetben kiemelten fontos.

Az országok vezetői november 15-17 között tanácskoznak, ezt megelőzően november 11-től magas rangú pénzügyi tisztviselők is tárgyalásokat folytatnak, a találkozóra érkező vezérigazgatók pedig november 14-16 között fognak megbeszéléseket folytatni.

Az APEC 1989-ben alakult meg egy informális párbeszéd fórumként, amely az évek során egyre formálisabbá vált, jelenleg már évente tartanak csúcstalálkozókat. Kezdetben 12 tagja volt, ma már 21 ország alkotja: Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Kína, Hongkong, Indonézia, Japán, Dél-Korea, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea, Peru, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Egyesült Államok és Vietnam.

Gazdasági együttműködés, politikai megosztottság

Egyedülálló az APEC abban, hogy

valójában nem országokat, hanem az országok gazdaságait szervezi egy csoportba,

így lehetséges az is, hogy a találkozókon részt vesz Hongkong és Tajvan is – utóbbit a mostani, valamint az előző csúcson is Morris Chang, a tajvani TSMC félvezetőgyártó alapítója képviselte.

Hongkong képviselete is kérdéses, miután Washington állítólagos emberi jogi jogsértések miatt szankciókat hozott John Lee hongkongi kormányfő ellen. A hongkongi kormány közölte, hogy Lee „időbeosztási problémák” miatt nem vesz részt a találkozón, helyette Paul Chan pénzügyi miniszter utazik San Franciscóba.

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszország részvétele is problémássá vált a szervezetben, ennek ellenére

az Egyesült Államok meghívta Oroszországot is a csúcstalálkozóra.

Vlagyimir Putyin ugyan nem fog részt venni azon, de ez így is jelentős fejlemény, hiszen a Moszkva és Washington közötti kommunikáció minimálisra csökkent az utóbbi mintegy két évben.

A legnagyobb várakozás Hszi Csin-ping és Joe Biden amerikai elnök lehetséges találkozóját előzi meg. Ugyan Hszi még nem erősítette meg, hogy részt vesz-e a találkozón; de az utóbbi időben mind kínai mind amerikai tisztségviselők többször beszéltek arról, hogy a közeljövőben megvalósulhat a két elnök találkozója. Ez komoly lépés lenne a két hatalom kapcsolatának normalizálásában.

A tagországokat erősen megosztja az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus is, miatt nehéz lesz a csúcstalálkozó végleges nyilatkozatának kidolgozása.

Szakértők szerint éppen ezért az várható, hogy a bizonyos kérdésekben egy állásponton lévő államok külön saját nyilatkozatokat adnak majd ki a vitás kérdésekben.

„Tekintettel az APEC összetételére, amelynek Oroszország és Kína is tagja,

minden eddiginél nehezebb kézzelfogható eredményekkel előállni”

– mondta Matt Goodman kereskedelmi szakértő a Reutersnek.

