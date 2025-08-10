Megosztás itt:

Megjelentek az első részletek arról, hogyan milyen akcióban vettek részt a magyar Gripenek pénteken, amikor éles bevetésen fogak el azonosítatlan repülőgépeket.

Eddig azt lehetett tudni Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, hogy az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 ezer méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra.

Ennél azonban jóval többet árul el a Honvédelem.hu. Először is kiderült, hogy orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében.

A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba. A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, amelyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre – tudósított a honvédelmi lap.

