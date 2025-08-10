Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Front

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására

2025. augusztus 10., vasárnap 08:28 | Világgazdaság
NATO Balti Légrendészeti misszió magyar Grippenek orosz repülőgépek

Sokkal feszültebb volt a helyzet, mint az elsőre tűnt. A magyar Gripenek orosz repülőket fogtak, amelyek nem azonosították magukat. Németországból kapták meg a NATO-engedélyt az akcióhoz.

  • Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Megjelentek az első részletek arról, hogyan milyen akcióban vettek részt a magyar Gripenek pénteken, amikor éles bevetésen fogak el azonosítatlan repülőgépeket.

Eddig azt lehetett tudni Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, hogy az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 ezer méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra.

Ennél azonban jóval többet árul el a Honvédelem.hu. Először is kiderült, hogy orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében.

A magyar vadászrepülőgépeket 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt emelték a magasba. A Gripenek helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően, a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, amelyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót. Ezért a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja elrendelte az Alpha riasztást. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre – tudósított a honvédelmi lap.

Fotó: 

További híreink

Sokkot kaptak a kutatók! Ennyit számít, mit eszünk!

Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya

"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

A Szoboszlainak hálás Kerkez leleplezte, mi áll a különös döntés hátterében

Így tedd el a kovászos uborkát, egész télen roppanós marad

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Ezekkel a pilótákkal vágnak neki a 2026-os évnek a Forma-1-es csapatok

Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint

További híreink

Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint

Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
5
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése
9
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
10
Nógrádi György: Oroszországgal a világ ügyeit, Ukrajnával a kétoldalú kapcsolatokat lehet megtárgyalni + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!