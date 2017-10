Orosz hackertámadás: közlik az első gyanúsított nevét

A világ egyik legismertebb orosz cége, a Kaspersky. A vállalat világszinten is az elsők között van a kiberbiztonsági szoftverek piacán. Csak a vírusirtójukat 400 millió ember használja. Nyár óta viszont Amerikában 10 százalék a visszaesés. A Pentagon szerint ugyanis az orosz cég szoftvereiben olyan kiskapuk vannak, amiken keresztül az orosz titkosszolgálat bármilyen számítógépre bejuthat.

„Nem követhetünk el ilyen hibákat, hogy kiskaput hagyunk a rendszerünkben, hiszen a felhasználók azonnal elpártolnának tőlünk. Az egyik megdönthetetlen alapelvünk, hogy kizárólag a védelemre koncentrálunk, és teljesen hamis az a vád, hogy adatgyűjtésre lehetne használni az általunk alkalmazott technológiát. Ez nem igaz” – mondta Eugene Kaspersky cégalapító.

A gond csak az, hogy Eugene Kaspersky maga is a KGB-egyetemen végzett. Oroszországban pedig törvény írja elő, hogy a kiberbiztonsági cégek együttműködjenek az állammal, ahogy az amerikai IT-cégek is összejátszanak a saját kormányukkal. Nyár végéig amerikai kormányzati hivatalok is használtak Kaspersky-termékeket, miközben az FBI szerint tény, hogy az orosz titkosszolgálat amerikai kormányzati gépeken keresztül hozzáfért az amerikai választási szoftverhez és a Demokrata Párt levelezését is feltörték.

„Láthattuk, hogy az oroszok nagyon is aktívak külföldi választások alatt, például a francia és holland választás idején is. Németországban már konkrét intézkedéseket is tettek az orosz támadások ellen, még az orosz álhírterjesztés ellen is fellépnek. Ehhez képest nálunk 21 államban van bizonyíték arra, hogy az oroszok behatoltak a választási rendszerbe, de 11 hónap alatt mégis csak odáig jutottunk, hogy nyilvánosságra hoztuk ezt az információt” – mondta Mark Warner, az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának alelnöke.

Az Egyesült Államokban az FBI és a kongresszusi bizottság mellett egy speciális ügyész vizsgálja, hogy milyen módszerekkel avatkoztak be az oroszok a tavalyi választásba és milyen kapcsolatban álltak Donald Trump csapatával. Az ügyész hétfőn közli az első gyanúsított nevét, aki ellen vádat emelnek.