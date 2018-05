Orosz fegyverrel lőhették ki a maláj gépet

A KORMÁNY ELSÕKÉNT A STOP SOROS ELFOGADÁSÁVAL KEZDI A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUST JELENTETTE BE GULYÁS GERGELY ELSÕ KORMÁNYINFOJÁN. IDÕKÖZI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY: ORBÁN VIKTOR EGY BUDAPESTI, BELVÁROSI NYUGDÍJAS KLUBBAN NYUGDÍJEMELÉST ÍGÉRT. LEÁLLÍTOTTÁK AZ MNB ALAPÍTVÁNYOK A LÓNYAY-HATVANY-VILLA FELÚJÍTÁSÁT, MERT A KIVITELEZÕ MAGYAR ÉPÍTÕ ZRT. DRÁGÁBBAN FEJEZTE VOLNA BE. 674 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI MEGBÍZÁST KAPOTT VAJNA TÍMEA BARÁTNÕJE 24.HU. MELLÁR TAMÁS: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÉVTIZEDEKRE BERENDEZKEDTEK AZ ELLENZÉKI SZEREPRE ÉS CSAK EGYMÁS KÖZÖTT VERSENYEZNEK. EGY HÓNAP ALATT 5 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTTAL NÕTT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA. NYOMOZNAK A FIDESZES SZABÓ ZSOLT 1,2 MILLIÁRD FORINTOS OFFSHORE SZÁMLÁJA ÜGYÉBEN. MÉG 1 ÉVIG CSÚSZIK A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE. „ELBUKTAD, VIKTOR” SKANDÁLTÁK A NÉZÕK, MIUTÁN A FELCSÚT ELBUKTA A MAGYAR KUPADÖNTÕT AZ ÚJPEST FC LABDARÚGÓ CSAPATA ELLEN. KEVÉS VOLT A FELCSÚTI NÉZÕ A MAGYAR KUPADÖNTÕN, PEDIG INGYEN SZÁLLÍTOTTÁK ÕKET, ÉS INGYENJEGGYEL MEHETTEK BE A SZURKOLÓK. MEGSZORÍTÁSOKAT VÁR EL A MAGYAR KORMÁNYTÓL BRÜSSZEL. EURÓPAI BIZOTTSÁG: MAGYARORSZÁG MEGSÉRTI A KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYCÉLHOZ VALÓ KÖZELEDÉS SZABÁLYÁT. LEFIZETTE DONALD TRUMP ÜGYVÉDJÉT AZ UKRÁN ELNÖK, HOGY KÖZTE, ÉS AZ AMERIKAI ELNÖK KÖZÖTT TALÁLKOZÓT SZERVEZZEN BBC. TOVÁBB NÕ A KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA UKRAJNÁBAN, AZ ÉV ELEJE ÓTA 17 EZREN BETEGEDTEK MEG. OROSZ FEGYVERREL LÕHETTÉK LE AZ OROSZ UKRÁN HATÁRNÁL 2014-BEN LEZUHANT MALAJZIAI UTASSZÁLLÍTÓ GÉPET. NEM ADHAT KI TÖBB POLITIKAI MENEDÉKJOGOT A BOTRÁNYBA KEVEREDETT BRÉMAI BEVÁNDORLÁSI HIVATAL. BORISZ NYEMCOV MEGGYILKOLT OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUSRÓL NEVEZTÉK EL LITVÁNIA FÕVÁROSÁBAN, VILNIUSBAN AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG ELÕTTI TERET. MESSZE MÉG A KOMPROMISSZUM AMERIKA ÉS EURÓPA KÖZÖTT JELENTETTE KI A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER AZ IRÁNI ATOMALKU TÁRGYALÁSA UTÁN. AZ AUTÓIMPORTRA IS VÉDÕVÁMOKAT VETHET KI AZ AMERIKAI KORMÁNY. IZRAEL LÉGICSAPÁST MÉRT A HAMÁSZ GÁZAI ÖVEZETI LÉTESÍTMÉNYEIRE. ENSZ-MEGBÍZOTT: SÜRGÕS LÉPÉSEK KELLENE EGY ÚJABB IZRAELI-PALESZTIN HÁBORÚ ELKERÜLÉSÉRE. LEGKEVESEBB HÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT, AMIKOR EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ POKOLGÉPET ROBBANTOTT IRAK FÕVÁROSÁBAN, BAGDAD EGYIK PARKJÁBAN. ÉSZAK-KOREA LEROMBOLTA ATOMLÉTESÍTMÉNYÉT AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN. ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: AMERIKA MAGATARTÁSÁTÓL FÜGG, HOGY TÁRGYALÁSOK VAGY ATOMKONFLIKTUS LESZ. 86 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT TÁBORI LÁSZLÓ KORÁBBI VILÁGCSÚCSTARTÓ KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVFUTÓ. JÁRMÛHIBA MIATT NEM JÁR A 2-ES METRÓ A DEÁK FERENC TÉR ÉS A DÉLI PÁLYAUDVAR KÖZÖTT. EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY TEHERGÉPJÁRMÛ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN ÓCSÁNÁL, A KISTEHERAUTÓ SOFÕRJE MEGHALT. SZEMÉLYVONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY TEREPJÁRÓ A BÉKÉS MEGYEI SZEGHALOMNÁL, AZ AUTÓ EGYIK UTASA MEGHALT. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓS BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN. ÉLÕBEN KÖZVETÍTETTE AZ INTERNETEN A KARAMBOLT A CEGLÉDBERCELI HALÁLOS BALESETET OKOZÓ KISBUSZ SOFÕRJE. BÖRTÖNBEN MARAD BENE LÁSZLÓ, AKI RÉSZT VETT A SKÁLA PÉNZSZÁLLÍTÓJÁNAK 1992-ES KIRABLÁSÁBAN, ÉS HÁROM EMBERT MEGGYILKOLT.