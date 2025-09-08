Keresés

Külföld

Orosz eredetű földgáz beszerzését finanszírozhatja az EU Ukrajnának

2025. szeptember 08., hétfő 21:20 | MTI

Csúcsra jár a brüsszeli kettős mérce: orosz eredetű földgáz beszerzését finanszírozhatja a Európai Bizottság Ukrajnának - közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője.

  • Orosz eredetű földgáz beszerzését finanszírozhatja az EU Ukrajnának

Gyürk András emlékeztetett: augusztusban az Európai Bizottság bejelentette, hogy uniós garanciavállalással 500 millió eurós hitelt kap Ukrajna földgáz vásárlására. Az ukrán gázimport túlnyomó része orosz eredetű - tájékoztatott.

"Abszurd, hogy miközben Brüsszel betiltaná az orosz gáz behozatalát az Európai Unióba és Magyarországra, Ukrajna számára pénzügyi támogatást nyújt ugyanezen energiaforrás beszerzésére. A helyzet tisztázása érdekében kérdésekkel fordultunk az uniós bizottsághoz" - fogalmazott.

Az EP-képviselő elmondta továbbá, hogy az Európai Unió kezességvállalása mellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós, mintegy 200 milliárd forintos, kizárólag földgáz vásárlására fordítható hitelt nyújt Ukrajnának.

"Eleve kétséges, hogy míg az energiaárakat növelő intézkedéseivel az Európai Bizottság rontja az uniós országok versenyképességét, az unión kívüli országok energiavásárlására jelentős pénzügyi támogatást nyújt" - mutatott rá a fideszes politikus.

Ukrajna jelenlegi gázellátási útvonalaiból és a beszerzett mennyiségekből világosan látszik, hogy importjának jelentős részét orosz eredetű földgáz képezi. Brüsszel tehát azzal egyidejűleg, hogy betiltaná az orosz gáz behozatalát az EU-ba és ezzel veszélybe sodorná több tagállam, köztük Magyarország energiaellátásának biztonságát, pénzügyileg támogatja, hogy Ukrajna orosz eredetű földgázt vásároljon. Ez nyilvánvaló kettős mérce - jelentette ki az EP-képviselő.

Kijelentette: az energiaellátás fizikai és nem politikai kérdés.

"Miután az Európai Bizottság Ukrajna esetében ezt már szemlátomást beismerte, itt az idő, hogy az EU-ban is ezt tegye. Ezért a kérdéseink megválaszolása mellett elvárjuk Brüsszeltől, hogy vizsgálja felül az orosz gázimport betiltására irányuló javaslatát" - tette hozzá közleményében Gyürk András.

Forrás: MTI

Fotó: Cana

Háború Ukrajnában

