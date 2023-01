Orosz előrenyomulás a keleti és dél-keleti frontokon

Megosztás itt:

Az ukránok beszámolója szerint az oroszok vasárnap hajnaltól kezdve folyamatosan Grad-rakéta-sorozatvetőkkel lőtték Herszon települést.

A helyi beszámolók szerint az orosz offenzíva során egy tömegközlekedési vállalat épülete teljesen megsemmisült, négy lakóház, több autó, egy kórház és egy iskola rongálódott meg. A támadásokban legalább hárman vesztették életüket és kilencen megsebesültek.

Gomolygó füstfelhő lengi be a donyecki településeket is. Vuhledar környékén is véres harcok folynak. A beszámolók szerint az orosz erőknek sikerült áttörniük a délkelet-ukrajnai város körüli első védvonalat. Az amerikai Instititute for the Study of War jelentése szerint az orosz csapatok folyamatosan váltják fel a Wagner-csoport erőit a környékbeli harcok során.

Szakértők szerint ha az oroszok tartják lendületüket, akkor akár napokon belül elfoglalhatják a várost. Az ukránok ezért az utánpótlási vonalak elvágására törekednek.

Az orosz külügyminisztérium azzal vádolta meg az ukrán hadsereget, hogy szándékosan mértek csapást egy luhanszki kórházra, amit háborús bűnnek minősítettek.

Az ukrán vezérkar a vádakra nem reagált, viszont közölték, az orosz Wagner-csoport mintegy 300 tagját szállították egy kórházba a Luhanszki régióban. Hozzátették ugyanakkor, hogy az orvosok nem hajlandóak ellátni őket.