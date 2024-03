Orosz elnökválasztás: Putyin győzelme borítékolható?

Az 56 éves Leonyid Szluckij, az Állami Duma vezető tagja, az alsóház külügyi bizottságának elnöke, az ultranacionalista Oroszországi Liberális Demokrata Párt (LDPR) vezetője. Vlagyimir Zsirinovszkij 2022-ben halálát követően lett a párt vezetője. Szluckij, aki rendszeres szereplője az állami televíziónak, ahol nyugatellenes nézeteit hangoztatja, a „Zsirinovszkij tovább él” szlogennel kampányolva igyekszik kihasználni néhai elődje népszerűségét az oroszok körében. A kutatások szerint legfeljebb az oroszok mintegy 3 százaléka kész rá szavazni. Szluckij kampányában beszélt arról, hogy Oroszországnak meg kell nyernie az ukrajnai háborút, és hogy fontos az élelmiszerárak alacsonyan tartása, továbbá azzal is kampányolt, hogy csökkenteni kell az országban a regionális különbségeket, és támadta a közigazgatást is, amiért hamis képet fest az országban uralkodó körülményekről.

Nyikolaj Haritonov, az orosz parlament alsóházának, az Állami Dumának 75 éves tagja, távol-keleti és sarkköri régiók fejlesztéséért felelős bizottságának elnöke. Haritonov a Kommunista Párt hivatalos jelöltje, amelynek jelöltjei 2000. óta minden választáson második helyen – messze lemaradva – végeztek Putyin mögött. A szibériai származású Haritonov már 2004-ben is indult, és akkor a szavazatok 13,8 százalékát szerezte meg Putyin 71,9 százalékával szemben. A mostani felmérések szerint az oroszok mintegy 4-6 százaléka hajlandó rá szavazni. Haritonov támogatja a „különleges katonai műveletet” Ukrajnában, de a múltban ellenezte a kormányzó Egységes Oroszország párt egyes belpolitikai lépéseit. Élvezi Gennagyij Zjuganov, a 79 éves veterán kommunista pártvezető támogatását is.

Putyint 1999 december 31-én Borisz Jelcin nevezte ki megbízott elnökké. Ezt követően 2000-2008 között két négyéves megbízatást töltött be, majd 2008 és 2012 között miniszterelnök lett. Az elnöki ciklus hat évre való meghosszabbítása után 2012-ben, majd 2018-ban ismét visszatért az elnöki székbe. 2020-ban az alkotmány módosításával lehetővé tette saját magának, hogy 2024-től újabb két hatéves cikluson keresztül tölthesse be az elnöki tisztséget. Ez azt jelenti, hogy 2036-ig maradhat hatalmon.

