Orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

2025. szeptember 10., szerda 08:16 | hirado.hu
"Példátlan légtérsértés” miatt ideiglenesen lezárták Varsó fő repülőterét szeptember 10-én éjjel, miután orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni nagyszabású támadások közepette. A hatóságok magas készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai művelet indult a betolakodó eszközök ellen, ami egyben az első alkalom, hogy egy NATO-tagállam saját légterében orosz eszközöket semmisít meg Oroszország 2022-ben indított az Ukrajna elleni háború óta.

A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közölte, hogy aktiválták a nemzeti légtér védelméhez szükséges minden eljárást, és lengyel, valamint NATO-repülőgépeket is riasztottak a fenyegetésre válaszul – írja a The Kyiv Independent.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megerősítette, hogy katonai művelet zajlik a többszörös légtérsértések miatt.

„A hadsereg fegyvereket vetett be a célpontok ellen”

– mondta, hozzátéve, hogy tájékoztatta a NATO főtitkárát a helyzetről. Karol Nawrocki elnök már össze is hívta a nemzetbiztonsági hivatal ülését, amelyen Donald Tusk is részt vesz. A miniszterelnök emellett egy rendkívüli kormányülést is összehívott – közölte egy lengyel hírlap.

Miután a lengyel hadsereg megerősítette, hogy lelőtték a légi objektumokat,

ez az eset az első olyan közvetlen összecsapás, amelyben egy NATO-tagállam a saját légterében orosz eszközöket semmisít meg azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.

Bár lengyel vadászgépeket korábban is többször riasztottak a háború miatt, ezek a bevetések eddig főként az orosz drónok figyelemmel kísérésére vagy kísérésére korlátozódtak, amelyek rövid időre átrepültek a lengyel légtér felett ukrajnai célpontjaik felé tartva – nem pedig azok lelövésére.

„A szárazföldi légvédelem és a radarfelderítő rendszerek magas készültségbe léptek” – közölte a lengyel légierő, hozzátéve, hogy folyamatban van a lelőtt drónok feltételezett becsapódási helyeinek keresése. Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és egyben nemzetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy olyan drónokat lőttek le, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthettek, majd közölte, hogy folyamatban vannak az erőfeszítések a lehetséges becsapódások helyének felkutatására és azonosítására.

Egy megsérült drónt pedig már meg is találtak. A lublini rendőrség szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy reggel 5:40-kor Czosnówka településen a helyi lakosok bejelentésének köszönhetően a rendőrök megtaláltak egy megrongálódott drónt.

A lengyel hatóságok arra is felszólították a határ menti Podlaskie, Mazowieckie és Lublin vajdaságok lakóit, hogy maradjanak otthon, emellett ezeken a területeken a legmagasabb szintű készültséget vezették be. A Lublini vajdaság közvetlenül Ukrajnával határos; Podlaskie a legközelebbi pontján mintegy 50–70 kilométerre van a határtól, míg Mazowieckie nagyjából 120–150 kilométerre fekszik Ukrajnától.  Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) honlapján közzétett közlemény megerősítette, hogy Varsó fő nemzetközi repülőterét ideiglenesen lezárták „az állambiztonság garantálásával kapcsolatos, előre nem tervezett katonai tevékenység” miatt, valamint három másik repülőteret is érintettek a korlátozások.

Amerika erős szavakkal reagált

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere elmondta, hogy tájékoztatást kapott az orosz drónok által elkövetett lengyel légtér-sértésekről.

Joe Wilson amerikai kongresszusi képviselő pedig már reagált is a történtekre, és X-oldalán „háborús cselekménynek” nevezte Oroszország ismételt lengyel légtér sértéseit, továbbá felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy vezessen be olyan szankciókat, amelyek csődbe viszik Oroszországot.

„Oroszország iráni gyártmányú drónokkal támadja a NATO-szövetséges Lengyelországot, alig egy héttel azután, hogy Trump elnök fogadta Nawrocki elnököt a Fehér Házban. Ez háborús cselekmény, és hálásak vagyunk NATO-szövetségeseinknek, hogy gyorsan reagáltak Putyin háborús bűnösnek a szabad és termékeny országok ellen folytatott, provokálatlan agressziójára”

– írta az X-en.

A republikánus politikus arra is felszólította Trump elnököt, hogy lássa el Ukrajnát olyan fegyverekkel, amelyekkel Oroszország belsejében is csapást lehet mérni. „Putyin már nem elégszik meg azzal, hogy Ukrajnában anyákat és gyermekeket bombázva veszít; most már közvetlenül teszteli a NATO területén a mi elszántságunkat. Putyin kijelentette, hogy Oroszország nem ismer határokat.”

Hangsúlyozta, hogy „a szabad és virágzó nemzetek megtanítják Oroszországot a határokra”.

