2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Orosz befolyás: Trumpot is meghallgathatják

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 07:46, frissítve: csütörtök 08:11

Hamarosan Donald Trump amerikai elnököt is beidézheti az orosz befolyást vizsgáló különleges ügyész.

A CNN hírtelevízió információi szerint a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság Donald Trump amerikai elnök meghallgatására készül. A csatorna forrása szerint lehetséges, hogy a vizsgálatot vezető ügyész már meghatározta, alkotmányos felelősségre vonással járó cselekedet volt-e amikor Donald Trump kirúgta az FBI korábbi igazgatóját.

Őrizetbe vettek a lengyel hatóságok öt embert, akik náci egyenruhában és karlendítéssel tisztelegtek egy égő horogkereszt előtt egy erdőben Adolf Hitler születésének 128. évfordulóján - jelentette TVN24 kereskedelmi televízió. A Lengyelországban nagy felháborodást kiváltó esetet az államfő is határozottan elítélte.

Történelmi csúcsra emelkedett Németország hadiipari kivitele az utóbbi négy évben a szövetségi gazdasági minisztérium szerdán kiszivárgott előzetes adatai szerint. Az ARD országos köztelevízióhoz eljutott kimutatás alapján a német hadiipari cégek a 2014-2017-es időszakban majdnem 25 milliárd euró értékben exportáltak, ami 21 százalékos emelkedés az előző négy évhez képest.

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