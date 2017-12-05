2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Őrizetben az egykori grúz elnök

Hír TV

2017. december 5., kedd 11:20, frissítve: kedd 11:26

Miheil Szaakasvilit bűnszövetkezetekkel való együttműködéssel gyanúsítják.

Egy ukrán hírügynökség jelentése szerint a politikus mintegy száz feldühödött híve útját állta az autónak, amelybe ültették, ezért egyelőre nem tudták a helyszínről elvinni, támogatói pedig összecsaptak a rendőrökkel. A beszámolók szerint őrizetbe vétele előtt Szaakasvili felmászott háza tetejére, és azzal fenyegetőzött, hogy leugrik.

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