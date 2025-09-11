Keresés

2025. 09. 11. Csütörtök
Külföld

Őrizetbe vettek két újabb embert a franciaországi iskolai késelés miatt

2025. szeptember 11., csütörtök 16:32 | MTI

Két újabb embert őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek csütörtökön a dél-franciaországi Antibes kertészeti szakközépiskolájában előző nap történt késes támadás ügyében. Az elkövető barátnőjét Normandiában, egy másik feltételezett bűntársát pedig a déli Var megyében állították elő - közölte az illetékes ügyészség.

  • Őrizetbe vettek két újabb embert a franciaországi iskolai késelés miatt

Mindketten ismertek a hatóságok előtt: 2024-ben vád alá helyezték őket egy tömeggyilkossági tervvel kapcsolatos nyomozás keretében, amelyben az antibes-i támadás fő gyanúsítottját is bebörtönözték. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy a két előállított ember szerepet játszott-e a gyanúsított szerdai tettében - jelentette a FranceInfo hírrádió az ügyészségre hivatkozva.

Az ügy fő gyanúsítottja - aki egy diáklányt és egy tanárnőt késsel megsebesített - a középiskola egy volt 18 éves tanulója, aki júliusig kényszerkezelés alatt állt pszichiátriai zavarok miatt. A fiú igazságügyi felügyelet alatt állt, és néhány nappal ezelőtt volt meghallgatáson.

A tizenéves elkövetőt 2024 áprilisában letartóztatták, miután a gyermekpszichiátere az aggodalomra okot adó kijelentései miatt bejelentést tett az illetékes hatóságoknál, miszerint az akkor 16 éves fiú tömeggyilkosságot tervezett egy középiskolában. Két hónappal később a még kiskorú fiút "bűncselekmények dicsőítése" miatt vád alá helyezték. A dél-franciaországi Grasse ügyészsége szerint tervének nem volt "vallási vonatkozása".

A rendőrök az otthonában a falakra rajzolt horogkereszteket, valamint golyóálló mellényt és éles fegyvereket találtak. A Nice-Matin regionális napilap szerint az elkövető kifejezte rajongását Anders Breivik, a Norvégiában tömeggyilkosságért elítélt szélsőjobboldali aktivista iránt.

MTI

