Őrizetbe vettek 20 feltételezett terroristát Törökországban

Siket és nagyothalló híveknek és családtagjainak celebrált szentmisét Erdő Péter a Piarista Gimnázium kápolnájában. A bíboros azt mondta: Isten arra kér, hogy Jézus követői és tanúi legyünk az élet bármilyen helyzetében. Erdő Péter hangsúlyozta: az embereknek fontos felismerniük, hogyan tudnak a békesség és az áldás hordozói lenni. Várakozáson felüli eredményt ért el idén a családvédelmi akcióterv, fél év alatt összesen 90 ezer igénylés érkezett különböző támogatási formákra. Januártól a legalább négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét és a nagyszülői gyedet is bevezeti a kormány. Az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány 2022 végére, gyorsítani szeretnék az adósságcsökkentés ütemét - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Januártól már minden benzinkúton csak az E10-es jelzéssel ellátott 95-ös benzint lehet kapni. A jelzés azt jelenti, hogy az eddigihez képest kétszer annyi biokomponenst tartalmaz az üzemanyag, mint eddig. A fiatal autóknál ez nem okoz gondot, de a régebbi, ezredforduló környékén gyártott járművek tulajdonosainak érdemes tájékozódniuk, hogy használhatják-e az E10-es benzint. Erősíti Magyarország energiabiztonságát a Török Áramlat kiépítése, mivel így új útvonalon is lehet majd gázt vásárolni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Sikeres év volt 2019 - jelentette ki a csíkszeredai magyar főkonzul. Tóth László közölte: idén több program valósult meg, és a nagyobb összegű magyar állami támogatás érkezett Erdélybe, mint a korábbi években bármikor. A keresztény közösségek megújulására szólított fel Ferenc pápa az első keresztény vértanú, Szent István példáját idézve a vatikáni Szent Péter téren. A fülöp-szigeteki tájfun áldozataiért és károsultjaiért imádkozott Ferenc pápa - a katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott Úrangyala imádságot. A pápa közölte: a Távol-Kelet egyetlen katolikus többségű országában karácsonykor sújtott le a tájfun, 13 ember halt meg és több tízezren kényszerültek otthonuk elhagyására. Az új egyházügyi törvényjavaslat ellen tiltakoznak a montenegrói fővárosban - a rendőrség nem engedte a tüntetőket a parlament közelébe, lezárták Podgorica központját. Benyújtotta lemondását Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter, mivel tárcája nem kapja meg a jövő évre szóló költségvetésből a szükséges pénzforrásokat. Csaknem két hónappal az előrehozott választások után megalakult a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés párt képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. Németországban az idén csökken, az EU egészében viszont négy éve először ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma - jelentette a Berliner Morgenpost az Eurostat még nem nyilvános adatai alapján. A január-szeptemberi időszakban a tagországokban 473 215 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal az EU-ban, ami 8,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Továbbra is nagy a közösségre nehezedő migrációs nyomás - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lap hírportáljának. Csökkenteni kell a menedékkérők befogadásától elzárkózó európai uniós tagállamok közösségi támogatását - mondta a luxemburgi külügyminiszter. Jean Asselborn a Görögországban tartózkodó felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérők helyzetével kapcsolatban azt mondta, hogy az ügyet nem néhány tagállam összefogásával, hanem egy uniós szintű megállapodással kell rendezni. A török rendőrség őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban. A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte. Hat nap alatt 30 szíriai kormánykatonával végeztek az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei az ország két tartományában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Donald Trump amerikai elnök felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Az iráni hatóságok az ország több tartományában korlátozták a mobilinternet-hozzáférést, tekintettel a várható tüntetésekre, amelyek résztvevői a novemberi zavargások halálos áldozatairól emlékeznek meg. 7 ember meghalt, több mint 60 kórházba került, miután felborult egy migránsokkal teli hajó a kelet-törökországi Van-tavon - közölték török hivatalos források. Megemlékezéseket tartottak az Indiai-óceán mentén fekvő országokban a mintegy 230 ezer ember életét követelő 2004-es földrengés és tengeri szökőár 15. évfordulóján. Szörnyethalt három hegymászó a dél-olaszországi Gran Sasso hegységben - két férfi az Abruzzo régióban található hegyvonulat csúcsát próbálta meghódítani, amikor megcsúsztak és a mélybe zuhantak, egy 49 éves nő hasonló körülmények között vesztette életét. Öt óra után élve ástak ki a hó alól egy lavina által elsodort embert Ausztriában. Kiszakadt egy első emeleti erkély korlátja Budapesten, a VIII. kerületi Harminckettesek terén - az erkélyről lezuhantak két fiatal férfit kórházba vitték. Az osztrák hatóságok is keresték azt a férfit, aki több autó kerekét szúrta ki decemberben Kamaraerdőn. A férfit elfogták, törökbálinti lakásán több fegyvert találtak - közölte a rendőrség. Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Corona Brasov 6:4; Dunaújvárosi Acélbikák - UTE 3:9 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - HK Poprad 3:2; MAC Újbuda - HC Banská Bystrica 2:5 Kilenc ország 193 versenyzőpárosa nevezett a Szilveszter-ralira, amelyet 21. alkalommal rendeznek meg a Hungaroringen és környékén. Szapporó városa hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.