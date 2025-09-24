Keresés

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

2025. szeptember 24., szerda 14:06 | Origo

Az ENSZ-ben kemény szavakkal támadt Moszkvára és Pekingre az ukrán elnök. Szerinte Kína egyetlen döntéssel véget vethetne a háborúnak, de hallgat, miközben Putyin retteg a közvetlen béketárgyalásoktól. Úgy tűnik az ukrán elnök folytatja a hergelést az őrült kijelentéseivel.

Volodimir Zelenszkij amerikai látogatása során az ENSZ Biztonsági Tanácsában kemény szavakkal illette Oroszországot és Kínát. Az ukrán elnök kijelentette: Moszkva teljes mértékben függ Peking támogatásától, és ha Kína valóban akarná, egyetlen lépéssel véget vethetne a háborúnak.

„Ha Kína valóban véget akarna vetni ennek a háborúnak, rákényszeríthetné Moszkvát az invázió leállítására. Kína nélkül Putyin Oroszországa semmi” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy Peking szerinte túl gyakran marad néma és passzív a béke érdekében szükséges lépések helyett.

Az ukrán államfő az Egyesült Államokat is említette, mint olyan hatalmat, amely képes lenne nyomást gyakorolni Moszkvára. „Oroszország fél Amerikától és mindig figyel arra, amit mond” – fogalmazott, utalva aznap korábban Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélésére.

Zelenszkij ugyanakkor ismét azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy retteg a közvetlen béketárgyalásoktól. „Ez az ember fél leülni szemtől szembe Ukrajnával és a világgal, és nyíltan bevallani, hogy semmi mást nem akar, csak háborút. Inkább küld maga helyett olyan küldötteket, akik képtelenek és nem is hajlandóak megállítani a vérontást” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

 

Forrás: Origo

Fotó: observador.pt

 

