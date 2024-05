A lap azt írja: Juraj Cintula követte a szlovák miniszterelnök nyilvános eseményeit, és egy áprilisi kihelyezett kormányüléskor is tüntetett a miniszterelnök ellen. Az Origo arra is felhívta a figyelmet, akkor a merénylő többek között azt kiabálta: „Éljen Ukrajna!” Egy szlovák TV csatorna szerint a 71 éves merénylő őrizetbe vétele után azt mondta: büszke arra, amit tett.

