Óriási tömeg tüntetett Londonban az illegális bevándorlás és a baloldali kormány ellen + videó

Nagy-Britannia végre felébredt, a patriótáké a jövő - ellenállásra szólította fel a briteket Tommy Robinson politikai aktivista. A londoni demonstráción a rendőrség szerint 150 ezren vettek részt. A szervezők viszont milliós tömegről beszéltek. A tüntetést az migráció és a munkáspárti brit kormány politikája ellen szervezték. A tömeg megemlékezett Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivistáról is, aki számos alkalommal szólalt fel az illegális bevándorlással szemben.

"A migráció eredményeképp mindenhol Európában, elveszítjük a szülőföldjeinket, kisebbségbe kerülünk a saját országunkban. Sok városban már most is ez a helyzet. Sokkoló, itt Londonban már a lakosság 41%-a külföldön született és a bevándorlók aránya országos szinten már 60%, nem kell elmondjam önöknek, hogy milyen következményekkel jár ez" - így fogalmazott Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor.

Elon Musk videókapcsolaton keresztül szintén felszólalt a tüntetésen. A milliárdos üzletember szerint minden brit embernek harcolnia kell a jövőjéért, vagy egyáltalán nem lesz jövőjük.