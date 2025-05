Óriási pofon Ursula von der Leyennek az uniós bíróság Brüsszelt elmarasztaló ítélete

Megosztás itt:

Az Európai Bizottság vagy fellebbez az Európai Bíróság szerdai elmarasztaló ítélete ellen (ennek eldöntésére két hónapja van), vagy pedig nyilvánosságra hozza Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója 2021-es telefonos üzenetváltásait – ezek tehát most Brüsszel lehetőségei egy nappal a luxembourgi döntés után. Illetve van egy harmadik is, amelyet a Politico brüsszeli hírportál is pedzeget: mondvacsinált vagy valós okra hivatkozva nem tesz majd ennek sem eleget.

Üzenetek törölve?

Az ítéletben is szerepel, hogy Brüsszel arra (is) hivatkozott, Von der Leyen telefonját azóta lecserélték. De az Európai Ügyészség is vizsgálódik az uniós vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban, ezért esetleg a mobilszolgáltatóktól vagy az üzenetküldő alkalmazások üzemeltetőitől is lekérhetők az adatok – már amennyiben ez négy év elteltével még technikailag lehetséges, illetve megfelel a helyi (tagállami) jogszabályoknak. De nyilvánvaló, hogy a WhatsApp, a Viber, a Telegram és hasonló szolgáltatások terjedésével a lehetőségek tárháza is bővül – a kommunikációra és annak elrejtésére egyaránt.

