Óriási pánikot okozott a nagy erejű rengés

Az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerint a 7,3 erősségű földrengés fészke a Sucre állambeli Irapától 22 kilométerre délnyugatra volt, 123 kilométeres mélységben. Az USGS szerint 1900 óta nem volt ilyen erős földrengés az országban.

Az Egyesült Államok csendes-óceáni szökőárfigyelő központja cunamiriadót hirdetett, majd rövid időre rá visszavonta a riasztást.

Szemtanúk szerint a földrengést több térségbeli venezuelai államban is érezni lehetett, a fővárosban, Caracasban is megremegtek az épületek, az emberek fejvesztve futottak ki az utcára. A rengéseket érezték Kolumbia fővárosában, Bogotában is, de Trinidad és Tobago szigetein is.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök szerint felvették a kapcsolatot az érintett tagállamok kormányzóival, de áldozatokról és súlyos károkról egyikük sem számolt be. Számos épületben szerkezeti károk keletkeztek. Néstor Luis Reverol belügy- és igazságügyi miniszter Twitter-üzenetében arról tájékoztatott, hogy elmozdult, és mintegy 25 fokot megdőlt egy befejezetlen 190 méteres felhőkarcoló öt felső emelete. A Dávid Toronynak nevezett felhőkarcoló építését 1994-ben hagyták abba a bankválság miatt, de éveken át mégis birtokba vették nincstelen emberek, ezért "függőleges nyomornegyednek" is nevezték.

A földrengés pillanatába éppen beszédet mondott egy felvonuláson Diosdado Cabello, a vitatott körülmények között megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés elnöke, a válság sújtotta országban nemrég bevezetett gazdasági intézkedésekről szónokolt. A tévé megörökítette, amint Cabello, érezvén a földmozgást, egy pillanatra zavarba jön, majd kijelenti: „Ez a bolívari forradalom üzenete a világnak”. A tömeg tapsviharban tört ki szavai hallatán.