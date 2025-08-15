Keresés

Óriási kokainszállítmányt lepleztek le Romániában

2025. augusztus 15., péntek 11:56 | MTI

Több mint 66 kilogrammos kokainszállítmányt lepleztek le a rendőrök az erdélyi Szeben megyében, a 3,5 millió euró értékű drogot Nyugat-Európában akarták értékesíteni - közölte pénteken a román rendőrség.

A román rendőrség kábítószerellenes osztálya már egy ideje figyelte a drogcsempészettel foglalkozó bűnbandát, melynek tagjai a balkáni útvonalon, Románián keresztül szállítottak drogot kisteherautókban nyugat-európai országokba - írta az Agerpres hírügynökség.

A rendőrök Szeben megyében állítottak meg egy lakóautót, és az átkutatásakor 66,5 kilogramm kokaint találtak 264 csomagba becsomagolva. A lakóautóban két szerb állampolgár, egy 37 éves férfi és egy 46 éves nő utazott.

A feketepiacon 3,5 millió euró értékű kokainszállítmányt a fekvőhelybe rejtve találták meg a rendőrök. A kábítószer mellett a lakóautóban 3500 euró és 200 dollár készpénzt, valamint négy mobiltelefont is találtak.

A Bulgáriából érkező lakóautó Giurgiunál lépte át a bolgár-román határt.

A két szerb állampolgárt őrizetbe vették, majd a bukaresti törvényszék elrendelte előzetes letartóztatásukat.

MTI

