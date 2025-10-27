Keresés

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

2025. október 27., hétfő 06:44 | MTI
Argentína megszorítások időközi választás Javier Milei

Hatalmas sikert könyvelhet el Javier Milei argentin elnök, miután pártja sokak várakozását felülmúlva nyerte az időközi parlamenti választásokat. Ez a győzelem gyakorlatilag szabad utat biztosít Mileinek, hogy továbbra is végrehajthassa a beígért, kemény gazdasági megszorító intézkedéseit.

  • Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

A vasárnapi alsóházi választások eredményei szerint Milei pártja a szavazatok 40,8 százalékát szerezte meg, míg a fő ellenfél, a peronista ellenzék csak 24,5 százalékot kapott. A mandátumok elosztásában ez Mileinek 64, a peronistáknak pedig 31 helyet jelent, ami egyértelmű politikai támogatást jelez az elnöki programhoz."

A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza, a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a peronista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a peronisták fellegvárának számított.

"Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez"

- mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.

Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.

"Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt"

- mondta Gustavo Cordoba, az argentin Zuban Cordoba elemző cég igazgatója. "Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen." Cordoba szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.

"Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja"

- mondta Marcelo Garcia, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója.

"Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban" - mondta Garcia, hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.

A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és korrupt botrányok hatását tükrözi.

Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti:

az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy, már aláírt 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.

Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot és előmozdítja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.

A nemzetközi befektetők általában pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy a havi inflációt Milei hivatalba lépése előtti 12,8 százalékról a múlt hónapban 2,1 százalékra csökkentette, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.

A Corpay, az UBS, az Annex Wealth Management és a Bannockburn Capital Markets elemzései kiemelték, hogy Milei most már politikai tőkét szerzett a strukturális reformok felgyorsításához, bár figyelmeztettek a gazdaság mélyebb problémáira is. A Stimson Center elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy Milei eddig rendeleti úton kormányzott, ami bizonytalanságot okozott a befektetők körében, ám most esélyt kapott az átfogóbb gazdasági reformokra.

Fotó: Javier Milei argentin elnök köszönti támogatóit, miután leadta szavazatát egy Buenos Aires-i szavazóhelyiségben, amikor részleges parlamenti választásokat tartanak 2025. október 26-án. Argentínában újraválasztják a képviselőház felét és a szenátus egyharmadát. MTI/AP/Natacha Pisarenko 

