Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

A vasárnapi alsóházi választások eredményei szerint Milei pártja a szavazatok 40,8 százalékát szerezte meg, míg a fő ellenfél, a peronista ellenzék csak 24,5 százalékot kapott. A mandátumok elosztásában ez Mileinek 64, a peronistáknak pedig 31 helyet jelent, ami egyértelmű politikai támogatást jelez az elnöki programhoz."
A hivatalos eredmények szerint pártja, a La Libertad Avanza, a fontos Buenos Aires tartományban 41,5 százalékos szavazati arányt ért el, ezzel szűken megelőzve a peronista koalíciót, amely 40,8 százalékot kapott. A tartomány régóta a peronisták fellegvárának számított.
"Az argentinok megmutatták, hogy nem akarnak visszatérni a kudarcot vallott modellhez"
- mondta Milei a támogatói előtt egy Buenos Aires-i szállodában, miután az eredmények ismertté váltak.
Az elnök kabinetátalakítást is fontolgat, amelyben a középutas PRO párt tagjai is szerepelhetnek.
"Sokan hajlandóak voltak adni a kormánynak még egy esélyt"
- mondta Gustavo Cordoba, az argentin Zuban Cordoba elemző cég igazgatója. "Meglátjuk, mennyi időt ad az argentin társadalom az argentin kormánynak. De a győzelem vitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen." Cordoba szerint Milei kormánya úgy tűnik, megszerezte a képviselőházban a szükséges egyharmadnyi mandátumot, hogy a jövőben a kongresszus ne tudja megsemmisíteni az elnök vétóit. Az elmúlt néhány hónapban az ellenzék több olyan kiadási törvényjavaslatot is megsemmisített, amivel Milei szerint veszélyeztették az ország költségvetési egyensúlyát.
"Az eredmény még a legoptimistább Milei-támogatók reményeit is felülmúlja"
- mondta Marcelo Garcia, az amerikai kockázati tanácsadó cég, a Horizon Engage amerikai igazgatója.
"Ezzel az eredménnyel Milei könnyedén meg tudja védeni rendeleteit és vétóit a kongresszusban" - mondta Garcia, hozzátéve, hogy a szövetségesek még inkább motiváltak lesznek a győztes elnök támogatására.
A választási részvétel körülbelül 68 százalékos volt, az elmúlt évtizedek legalacsonyabbja, amely Maria Laura Tagina, a Universidad Nacional de San Martin politológusa szerint a kormányzati fáradtság és korrupt botrányok hatását tükrözi.
Milei maga történelmi napnak nevezte az eseményt, és a reformok folytatását ígérte, miközben koalíciós együttműködésre is hajlandóságot mutatott.
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban kijelentette, hogy Argentína pénzügyi támogatását Milei választási sikeréhez köti:
az adminisztráció akár 40 milliárd dolláros segítséget nyújthat Argentínának, amely tartalmaz egy, már aláírt 20 milliárd dolláros valutacsere-megállapodást is.
Az amerikai kormány visszafogott kommentárja ellenére a Horizon Engage szakértői szerint Milei győzelme enyhítheti a gazdasági bizonytalanságot és előmozdítja a további deregulációs és kormányzati pénzügyi intézkedéseket.
A nemzetközi befektetők általában pozitívan fogadták a választási eredményt. Különösen a kormány azon teljesítményét értékelik nagyra, hogy a havi inflációt Milei hivatalba lépése előtti 12,8 százalékról a múlt hónapban 2,1 százalékra csökkentette, miközben költségvetési többletet ért el és átfogó deregulációs intézkedéseket hozott.
A Corpay, az UBS, az Annex Wealth Management és a Bannockburn Capital Markets elemzései kiemelték, hogy Milei most már politikai tőkét szerzett a strukturális reformok felgyorsításához, bár figyelmeztettek a gazdaság mélyebb problémáira is. A Stimson Center elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy Milei eddig rendeleti úton kormányzott, ami bizonytalanságot okozott a befektetők körében, ám most esélyt kapott az átfogóbb gazdasági reformokra.
Fotó: Javier Milei argentin elnök köszönti támogatóit, miután leadta szavazatát egy Buenos Aires-i szavazóhelyiségben, amikor részleges parlamenti választásokat tartanak 2025. október 26-án. Argentínában újraválasztják a képviselőház felét és a szenátus egyharmadát. MTI/AP/Natacha Pisarenko