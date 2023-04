Óriási erdőtűz pusztít Franciaország és Spanyolország határán

Megosztás itt:

A tűzoltóság legfrissebb tájékoztatása szerint sikerült körbekeríteni a Pireneusok keleti részén keletkezett erdőtüzet, amely Franciaországban több mint 700, Spanyolországban pedig körülbelül 100 hektár területet perzselt fel eddig.

Sajnos egy természetvédelmi terület is áldozatul esett a katasztrófának, ráadásul a katalóniai Portbou nevű faluhoz olyan közel kerültek a lángok, hogy az ott lakóknak egy időre el kellett hagyniuk az otthonukat, de mostanra mindannyian hazamehettek.

A spanyol és a francia tűzoltók nagyon gyorsan reagáltak, ráadásul rendkívül nagy létszámmal, több mint félezer emberrel vonultak ki a helyszínre, és ennek köszönhető, hogy nem történt nagyobb pusztítás.

Az oltás még most is tart. Már be tudták vetni a helikoptereket is, amire vasárnap nem volt lehetőség, mert nagyon heves volt a szél. A tűzoltóság arról tájékoztatott, hogy még most sem kedvező az időjárás.

A tűz környékén több útszakaszt és egy vasútvonalat is zárva tartanak, a francia belügyminiszter pedig személyesen érkezik a régióba, hogy felügyelje a munkát.

A spanyol belügyi tárca vezetője, Fernando Grande-Marlaska épp a mostani katasztrófa előtt jelentette be, hogy előrébb hozzák és felpörgetik az erdőtüzek elleni kampányokat, mert a tavaly óta tartó aszálynak belátható időn belül nem lesz vége, ráadásul az átlagosnál jóval melegebb az idő az egész országban, emiatt az elmúlt hetekben is már több súlyos erdőtűzzel kellett megküzdeni Spanyolországban.