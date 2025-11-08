Keresés

2025. 11. 08. Szombat
Vezércikk

Híradó 07:00

Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei

2025. november 08., szombat 05:51 | Hír TV

Ez a nap nem csupán a magyar–amerikai diplomácia, hanem a magyar családok megélhetésének és a nemzeti szuverenitásnak a győzelme. Orbán Viktor Washingtonból jelentette be a történelmi hírt: a Donald Trumppal folytatott tárgyalások eredményeként Magyarország teljes, időkorlát nélküli mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól. Ez a rezsicsökkentés megmentését jelenti.

"Magyar napot tartottunk Washingtonban" – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trumppal folytatott tárgyalás utáni sajtótájékoztatóját. Az elhangzottak alapján ez nem csupán udvariasság volt, a magyar delegáció történelmi jelentőségű áttörést ért el a nemzeti érdekek és a józan ész érvényesítésében. További részletek, az Origo.hu kattintva érhetőek el.

1. A diadal: „a rezsicsökkentést sikerült megvédeni”

A tárgyalások legfontosabb, minden magyar családot közvetlenül érintő eredménye a magyar rezsicsökkentés megmentése. Orbán Viktor bejelentette: „A Török áramlat esetében és a Barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk.”

A miniszterelnök drámai szavakkal érzékeltette a tét súlyosságát: „Nyakig voltunk a vízben... Ez az általános szankciórendszer a földhöz vágta volna” Magyarországot. Ha a tárgyalás sikertelen, november végétől két és félszeres, háromszoros energiaáremelkedés sújtotta volna a magyar háztartásokat és vállalatokat, tömeges csődöket és munkanélküliséget okozva.

A kormányfő hangsúlyozta: ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség, amelyet a magyar helyzet (tengerpart hiánya) fizikai realitásának elismerésével, a józan ész alapján adott meg az amerikai elnök. Ez a pragmatikus érdekérvényesítés diadala az ideológiai alapú brüsszeli szankciós politika felett.

2. Az aranykor alapja: „teljes összhang Van”

A miniszterelnök hangsúlyozta: ez a siker nem a véletlen műve, hanem a két ország között kialakult "aranykor" eredménye. Donald Trump a sajtótájékoztatón többször is „kiváló és erős vezetőnek” nevezte Orbán Viktort, akit "tisztel" és "kedvel".

A kölcsönös tisztelet alapja a teljes ideológiai összhang a legfontosabb stratégiai kérdésekben:

 

A Béke: Mindkét vezető a háború azonnali lezárását sürgeti. Trump egyértelművé tette: ha ő lett volna az elnök, a háború ki sem tör. Orbán Viktor pedig a józan ész hangján fogalmazott: „Ukrajna háborúban Oroszországot nem tudja legyőzni. Ez szerintem minden magyar ember számára olyan egyszerű, mint az ABC.”

A migráció: Trump nyíltan elismerte, „Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort...” Ez a magyar migrációs politika teljes erkölcsi és politikai igazolása.

A család: Mindkét kormányzat a családi értékek védelmét tekinti alapnak.

3. A övő biztosítása: nukleáris és űripari együttműködés

A találkozó messze túlmutatott a jelen problémáin; a jövő magyar szuverenitását is megalapozta. Megállapodás született arról, hogy az amerikai Westinghouse fűtőelemeket szállít Paksnak, ezzel csökkentve az egyoldalú orosz függést.

Ennél is nagyobb léptékű a terv 10-12 kis moduláris atomreaktor (SMR) amerikai technológiával történő építéséről. Ez a 20 milliárd dollárt is elérő projekt a jövő magyar iparának (pl. autógyárak) biztosít tiszta és olcsó energiát.

Emellett a Voyager Technologies űripari céggel kötött megállapodás (amely a világ első kereskedelmi űrállomását építi) és a hadiipari együttműködés a 21. századi high-tech gazdaságba emeli Magyarországot.

Konklúzió: A washingtoni csúcs történelmi siker. Orbán Viktor nem "segítséget kért" Brüsszel ellen, hanem partnerként tárgyalt a világ vezető hatalmával.

Az eredmény: megvédett rezsicsökkentés, stabil energiaellátás, dollármilliárdos jövőbeli beruházások, és a józan észre alapuló békepolitika globális megerősítése. Ez a nemzeti érdekérvényesítés mesterkurzusa.

Fotó: REUTERS/Jonathan Ernst

