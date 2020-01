Orbán Viktorra figyelt a világsajtó

Az Egyesült Királyságban többnyire a Brexitet, valamint a Boris Johnson brit miniszterelnököt érintő válaszokra figyeltek fel. A balliberális The Guardian tudósítói kiemelték, hogy Orbán pozitívan nyilatkozott Johnsonról és Donald Trump amerikai elnökről is, és felidézték egyúttal, hogy a brit kormányfő egyik tanácsadója nemrég azt jósolta, szoros lesz London és Budapest együttműködése a Brexit után. A The Guardian – szokása szerint – ezúttal sem mulasztotta el bírálni a magyar kormányfőt, aki szerintük szélsőjobboldali, és összeesküvés-elméletekben hisz. A hasonló beállítottságú Independent hasáb­jain az autoriter és a nacionalista jelzőket is megkapta Orbán.

A BBC-n a nacionalista jelző elé már csak a jobboldalit biggyesztették oda a szerzők. A brit közmédia honlapján megjelent cikk a meddőségi kezelések ingyenessé tételét emelte ki címében, ahogyan a Financial Times üzleti lap is. A Reuters brit hírügynökség jelentése alapján az amerikai liberális The New York Times, valamint az uniós ügyekekkel foglalkozó Euronews is az Európai Néppárt (EPP) gyengüléséről, valamint egy lehetséges új kereszténydemokrata szövetség létrehozásáról szóló mondatokat emelte ki.

A Hszinhua kínai hírügynökség a keleti nyitással kapcsolatos válaszokat emelte ki. A hivatalos Brexit-párti kampány (Leave EU) Twitter-oldalán úgy reagáltak a kormányfő szavaira: Orbán magyar hazafi, aki ismét bizonyította, hogy a britek nagy barátja.

