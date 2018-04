„Orbáni csoda, vagy délibáb?”

Kellemes meglepetésnek tartja a The Wall Street Journal, hogy kétséges a vasárnapi választások eredménye. Az amerikai pénzügyi napilap véleménycikke erős embernek nevezi Orbán Viktort, azt írja, lehet, hogy a választók egy szélesebb demokrácia érdekében megvonják a kétharmados parlamenti többséget a miniszterelnöktől. A szerző utal a közvélemény-kutatásokra is, amelyek szerint ezt csak az ellenzéki pártok együttműködésével lehet elérni, de a pártok mandátumvesztés miatt egyelőre kitartanak képviselőjelöltjeik mellett. A szerző Orbánt az orosz elnök közeli barátjának tartja, aki aláaknázta a sajtószabadságot azzal, hogy a nem baráti médiumoktól megvonta a kormányzati hirdetéseket, és a barátait arra ösztönözte, vegyenek újságokat és televíziókat. A Jobbikot pedig korábbi szélsőjobboldali pártnak nevezi, amely már jobb-közép tömörülésként határozza meg magát.

Orbanomics: Csoda Magyarország számára, vagy délibáb? címmel hozott le cikket a NYT is. A liberális amerikai napilap a gazdasági helyzetet a déli határnál található Siklósnagyfalun keresztül mutatja be. A faluban is a kormány 8 évvel ezelőtt indított közmunkaprogramjának köszönhetően kaptak állást a helyiek, de felvetődik a kérdés, valóban végeznek-e folyamatosan munkát a benne részt vevő emberek. Megszólaltatják a polgármestert is, aki a sokat bírált közmunkaprogramról azt állítja, hogy az a kis közösségeknek a túlélést jelenti. Az újság szerint szerint jók az ország gazdasági mutatói, 2010 óta 6 százalékkal csökkent az államadósság, javultak az ország hitelminősítései, a munkanélküliségi ráta is a harmadára csökkent, noha az állástalanok arányát 2017-ben egy szakértő a hivatalos adatoknál magasabbra, 7,3 százalékra becsülte.

A globális internetes portál sorozatban harmadik győzelmet jósol Orbán Viktornak, annak ellenére, hogy az ellenzék a választók elégedetlenségét próbálja kihasználni. A beszámolóban idézett elemző szerint egy újabb parlamenti többség a Fidesz számára azt jelenti, hogy Orbán megszilárdíthatja az illiberális állammal kapcsolatos terveit a volt kommunista országban. A szerző idézi a felmérések szerint legnagyobb rivális Jobbik első emberét, Vona Gábort is, aki szerint aki nem megy el vasárnap voksolni, az a Fideszre szavaz.