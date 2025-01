Orbán Viktor: Ukrajna NATO-tagsága nincs napirenden és nem is lesz, mert az egyenlő lenne a háborúval

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Pozsonyban munkaebéd keretében találkozott Robert Fico szlovák kormányfővel. Magyarországon továbbra is az az érdeke, hogy a háború véget érjen – jelentette ki Orbán Viktor a megbeszélés után. A kormányfő szerint Brüsszelben továbbra is a háborút akarják finanszírozni, ami az európai gazdaságra nézve egy nagyon rossz hír. A szankciós politika miatt ugyanis rengeteg pénzt veszítenek a tagállamok, így Magyarország is. Orbán Viktor megjegyezte, nekünk alacsony energiaárak kellenek, de Brüsszel felhajtja az energia árát, amit nem győznek fizetni a családok és a vállalkozások. A miniszterelnök szerint politikai döntést kell hozni.

Orbán Viktor azt is kiemelte, hogy a veszély a háború után is fenn fog állni. Ahhoz, hogy a nemzetállamok érdekei biztonságban legyenek, regionális összefogásra van szükség. A kormányfő végül azt is hangsúlyozta, hogy a magyar–szlovák kapcsolatok nagyon rég voltak olyan jó állapotban, mint most – legyen szó akár a stratégiai partnerségről, vagy a kereskedelemről. Orbán Viktor egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy elfogadhatatlan az a módszer, ahogy Kijev elutasította a tárgyalásos megoldást a gáztranzit leállításának ügyében.

Szeretném jelezni, hogy Kijev már nem ül olyan biztosan a nyeregben, hogy ezt megengedhesse magának. Olyan változások zajlanak a világban, amelyek Kijev ellenében dolgoznak és gyengítik a pozícióját. Ha agresszívek maradnak és ellenségesek, akkor pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni. Elfogadhatatlan, ahogy ma a kijeviek megpróbálják irányítani és alakítani a közép-európai országokkal való kapcsolatot. Mi megadjuk a tiszteletet, de elvárjuk, hogy nekünk is adják meg a tiszteletet, és ha fölvetünk egy komoly kérdést, akkor álljanak rendelkezésre, hogy azt meg tudjuk vitatni

– mondta Orbán Viktor. – Szeretném aláhúzni, hogy akármit is mond Brüsszel, hogy hogy lesz majd Ukrajna tagja az Európai Uniónak, ahhoz egyhangú döntés kell. Erről dönteni fog Szlovákia is, meg dönteni fog Magyarország is. És hiába gondolják, hogy Ukrajna jó pozícióban van Brüsszelben a mostani vezetésnél, mi vagyunk a tagok, ők meg jelentkezők. Nem kéne összekeverni a pozíciókat. Nem viselkedhetnek úgy, minthogyha Pozsonynak és Budapestnek úgy kellene táncolnia, ahogy ők fütyülnek. Ez lehetetlen. Tehát ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával, rendezze Magyarországgal, adja meg a tiszteletet, viselkedjen úgy, ahogy egy Európai Uniós tagjelöltnek viselkednie kell – tette hozzá.

Lehet, hogy az amerikai demokrata kormányzat idején ez így volt, de ennek vége van. Egy béke korszak jön, egy másik helyzet. Mindenkinek föl kell mérnie a saját helyzetét és pozícióját. Az a benyomásom, hogy Kijev még nem szembesült azzal, hogy radikálisan megváltoztak az erőviszonyok, és komolyan kell venni a közép-európai országokat. Egyébként nem csak mi, de Kijev is rosszul fog járni, úgyhogy én továbbra is teljes mellszélességgel támogatom Robert Fico miniszterelnök úr erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos úton találjon megoldást a gáztranzit ügyére, ami rendkívül nehéz téma – hangsúlyozta, majd megjegyezte, hogy ha Ukrajna ma csatlakozna az Európai Unióhoz, azzal tönkretenné Magyarországot: Az Európai Uniónak nincsen pénze arra, hogy Ukrajnát felvegye az Európai Unióba. És mi nem akarjuk tönkretenni a saját hazánkat.

Orbán Viktor kiemelte, az ukrán csatlakozással tönkretennék a magyar agrárgazdaságok tízezreit, családok százezreit és az Európai Unió gazdaságfejlesztésre most rendelkezésre álló pénzét mind oda kéne adni. – Az én véleményem szerint tárgyalni érdemes Ukrajna Európai Uniós tagságáról, de ez hosszú évekig, sőt több évtizedig nem lezárható folyamat. Nincsenek válaszok ma arra a kérdésre, hogy hogyan működne az európai élet, hogyan tudnánk megvédeni a szlovák, a magyar, a lengyel vagy éppen a német állampolgárok életszínvonalát úgy, hogy közben Ukrajna bent van az Európai Unióban – fűzte hozzá.

Ami a NATO kérdését illeti, Ukrajna NATO tagsága nincs napirenden és nem is lesz – szögezte le egy másik újságírói kérdésre válaszolva. Azt mondta, ebben a kérdésben sohasem lesz egyhangú döntés. Ez egy kommunikációs trükk, hogy erről beszélünk, ennek semmi értelme. Az orosz-ukrán háborúnak az az oka, hogy az oroszok világossá tették, hogy háború és katonai támadás árán is, de készen állnak arra, hogy megakadályozzák Ukrajna NATO-tagságát. A kérdés tehát nem az, hogy akarunk-e Ukrajnának NATO tagságot adni, hanem, hogy akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen? Ukrajna NATO tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelent Oroszországgal szemben. Magyarország ezt nem akarja. Mi nem fogunk katonákat küldeni, és fegyvereket sem küldünk. Magyarország nem tekinti ezt saját háborújának, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy béke legyen. Az ukrán NATO-tagság pedig egyenlő a háborúval – fogalmazott Orbán Viktor.