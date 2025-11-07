Keresés

Orbán Viktor Trumppal ebédelt: a diplomáciai gesztusok leleplezik a valódi szövetséget + videó

2025. november 07., péntek 19:40 | Hír TV

Miközben Orbán Viktor a békéről és dollármilliárdos energiaalkukról tárgyal Washingtonban, a sikerét egyetlen kép jobban összefoglalja, mint ezer szó. Ahogy kiderült, Donald Trump a közös ebéden közvetlenül maga mellé ültette a magyar kormányfőt, jelezve a "bajtársi viszonyt". Emlékezetes: Zelenszkij elnököt korábban az asztal túlsó felére száműzték. Ez a brutális kontraszt mindent elárul a valódi erőviszonyokról.

