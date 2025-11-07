Orbán Viktor Trumppal ebédelt: a diplomáciai gesztusok leleplezik a valódi szövetséget + videó
2025. november 07., péntek 19:40
| Hír TV
Miközben Orbán Viktor a békéről és dollármilliárdos energiaalkukról tárgyal Washingtonban, a sikerét egyetlen kép jobban összefoglalja, mint ezer szó. Ahogy kiderült, Donald Trump a közös ebéden közvetlenül maga mellé ültette a magyar kormányfőt, jelezve a "bajtársi viszonyt". Emlékezetes: Zelenszkij elnököt korábban az asztal túlsó felére száműzték. Ez a brutális kontraszt mindent elárul a valódi erőviszonyokról.
A Blair House egy rendkívül fontos és nagy múltú épület Washington D.C.-ben, amelyet gyakran az Egyesült Államok elnökének hivatalos vendégházaként emlegetnek és hatalmas megtiszteltetés, ha valakit itt szállásolnak el. Pontosan ez történt most Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Magyar idő szerint 17 óra 30 perctől fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban. A csúcstalálkozóról rendkívüli műsorfolyamban számol be a HírTV, valamint követhetik az eseményeket közösségi felületeinken is.