Orbán Viktor több európai ország vezetőjével tárgyal a napokban

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, pénteken a német kancellár fogadta a magyar kormányfőt. Előzetesen a német sajtóban is megpróbálták megfejteni, pontosan miért érkezik Berlinbe Orbán Viktor, és meglepő megállapításokra jutottak.

A miniszterelnök még a vizit előtt a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy elsősorban magyar ügyekről akar tárgyalni. Azt akarja megerősíttetni Olaf Scholz-cal, hogy a német óriáscégek a jövőben is szervesen beágyazottak lesznek a magyar gazdaságba. Erre akar "kóser pecsétet" kérni, ahogy korábban ezt Angela Merkeltől is megkapta.

