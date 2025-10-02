Keresés

Külföld

Orbán Viktor szerint kemény volt az első nap az Európai Unió csúcsértekezletén + videó

2025. október 02., csütörtök 11:54 | Hír TV
csúcsértekezlet viták Orbán Viktor Európai Unió

Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy kemény viták és támadások jellemezték az Európai Unió kormány- és államfőinek csúcsértekezletét Koppenhágában.

  • Orbán Viktor szerint kemény volt az első nap az Európai Unió csúcsértekezletén + videó

A helyszínen volt tudósítónk, Bugnyár Zoltán.

