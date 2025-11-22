Keresés

Külföld

Orbán Viktor szerint ha Európa nem áll be Trump béketerve mögé, akkor háborúba jut

2025. november 22., szombat 08:52 | MTI
béke Európa Orbán Viktor Donald Trump Háború Ukrajnában

Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll. "Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét" - közölte. "A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői - immáron Amerika támogatása nélkül - tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai" - közölte. A miniszterelnök bejegyzése szerint nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. "A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének" - írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

