Orbán Viktor szerint az RMDSZ nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező + videó

Bármilyen kihívások érjenek bennünket, mindig biztosak lehetünk abban, hogy számíthatunk egymásra és segítjük egymást - így köszöntötte a magyar kormányfőt az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor úgy fogalmazott: a szervezet 35 év kapocs Románia és Magyarország között.

2010-ben újra-egyesítettük a magyar nemzetet, és vissza-adtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy újra otthon legyen a hazában. Így fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: a jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek. A kormányfő rámutatott: jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, az ország szabadságáról, és a szuverenitásáról is dönteni kell. Ezért 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.