Orbán Viktor: Soha nem látott biztonsági kihívások voltak az elmúlt fél évben + videó

Az idei utolsó uniós csúcs zárásaként Orbán Viktor miniszterelnök, Ursula von der Leyen és António Costa tartott sajtótájékoztatót. Az uniós csúcson többek között az orosz–ukrán háborúról, a közel-keleti konfliktusról és az európai versenyképességről is tárgyaltak a tagállamok vezetői. A csúcstalálkozó elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen volt, aki ismét elutasította Orbán Viktor karácsonyi tűzszüneti javaslatát és a fogolycserét Oroszország és Ukrajna között.

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Orbán Viktor megköszönte az együttműködést az Európai Bizottsággal és Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök azt mondta,

– Ezért mi úgy döntöttünk, hogy egy politikai elnökséget fogunk működtetni. Tudják, két lehetőség van, vagy egy bürokratikus elnökséget működtet, vagy egy politikai. Hogyha bürokratikus működtetsz, akkor alapvetően a szokásos ügyek előrevitelét tartod fontosnak. Ha úgy látod, hogy politikai döntések is kellenek, akkor pedig politikai típusú elnökséget csinálsz – fogalmazott Orbán Viktor.

Nekem szerencsém volt, mert nekem nem ez volt az első elnökségem. Onnan tudom a dolgok csínját-bínját, meg a két lehetőséget, hogy egyszer már tizenegynéhány évvel ezelőtt vezettem egy elnökséget. Ezért most a második sokkal könnyebb volt, és mertem vállalkozni arra, hogy politikai természetű elnökség legyen. Rengeteg munkát tettünk bele ebbe a félévbe. A teljes magyar államapparátus legjava dolgozott azon, hogy az ügyek előre menjenek

– fogalmazott a miniszterelnök. Az orosz–ukrán háború kapcsán megjegyezte, az a legfontosabb politikai kérdés, ugyanakkor ott lényegében nem volt mozgástere, mert az Európai Unión belül nincs konszenzus.

– mondta a kormányfő.

Önök is ismerik, sok mindent tettünk, most is van az asztalon egy karácsonyi tűzszüneti javaslat, amit nem elnökségi keretben tettünk az asztalra