Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó

Európában egyedüliként Orbán Viktor kapott mentességet Donald Trumptól a szankciók alól – erről írt a Financial Times a miniszterelnök és az amerikai elnök csúcstalálkozója után.

A teljes világsajtó kiemelten foglalkozott a washingtoni találkozóval.

Az amerikai, demokrata Foreign Policy pedig kiemelte, hogy Magyarország Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének köszönhetően kapott felmentést a súlyos amerikai szankciók alól.

A Le Journal du Dimanche francia lap szerint

Orbán Viktor washingtoni győzelme hatalmas arcon csapás az EU-nak,

amiért Trump az egész világ előtt elismerte a magyar miniszterelnök képességeit, és azt, hogy előre látta mit fog okozni a tömeges migráció Európában.

A CNN és a Le Monde egyaránt hangsúlyozták, hogy a washingtoni találkozó megerősítette a magyar–amerikai szövetséget és Orbán Viktor nemzetközi szerepét.

Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.