Külföld

Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

2025. november 10., hétfő 12:00 | HírTV

A New York Times pedig kiemelte: a Donald Trumppal való találkozó erőt ad Orbán Viktor választási kampányának is.

  • Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

Kifizetődő volt Orbán Viktor szövetsége Donald Trumppal-így értékelte a magyar miniszterelnök és az Egyesült Államok elnökének találkozóját a Blomberg. A lap egyenesen hatalmas győzelemnek nevezte az Orbán Viktor által elért eredményeket. Kiemelten foglalkozott a világsajtó washingtoni találkozójával. Az Euronews úgy fogalmazott: „Trump győzelmet adott Orbánnak”, hiszen Magyarország elérte, amit célul tűzött ki – mentességet kapott az orosz energiaimportokra vonatkozó szankciók alól, miközben a két vezető baráti és kölcsönösen elismerő hangnemben tárgyalt. A Politico azt írta: a két vezető idézem: „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról is egy állásponton voltak.

 

