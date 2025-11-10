Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó + videó

Megosztás itt:

Kifizetődő volt Orbán Viktor szövetsége Donald Trumppal-így értékelte a magyar miniszterelnök és az Egyesült Államok elnökének találkozóját a Blomberg. A lap egyenesen hatalmas győzelemnek nevezte az Orbán Viktor által elért eredményeket. Kiemelten foglalkozott a világsajtó washingtoni találkozójával. Az Euronews úgy fogalmazott: „Trump győzelmet adott Orbánnak”, hiszen Magyarország elérte, amit célul tűzött ki – mentességet kapott az orosz energiaimportokra vonatkozó szankciók alól, miközben a két vezető baráti és kölcsönösen elismerő hangnemben tárgyalt. A Politico azt írta: a két vezető idézem: „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról is egy állásponton voltak.