Orbán Viktor: Pontosan ezért kezdtünk békemisszióba

Mint ismert, Kijev ellen hétfőn indult nagy orosz rakétatámadás: a fővárosban a reggeli órákban számos robbanás történt, hosszú idő óta a mostani volt az első alkalom, hogy napközben ilyen csapásra kerül sor. Kijevben áldozatokról is beszámoltak, a főváros polgármestere szerint egy gyermekorvosi intézményt ért találat, egyes jelentések szerint az Ohmatdit gyermekkórház épületéről van szó. A gyermekkórház elleni támadást Volodimir Zelenszkij elnök és Andrij Jermak is megerősítette – írta meg a BBC ukrán oldala. A kijevi városi katonai közigazgatás szerint öt ember vesztette életét, Vitalij Klicsko kijevi polgármester pedig 16 sebesültről számolt be, közülük hét gyermek.

