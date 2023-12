Megosztás itt:

Amint azt korábban mi is megírtuk, a kormányfő Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, ahol Ukrajna EU-hoz való csatlakozása volt a fő téma. Párizsi tartózkodása alatt interjút is adott az egyik francia lapnak, most pedig máris továbbutazott Argentínába.

A kétnapos dél-amerikai programja során a magyar miniszterelnök több kétoldalú tárgyalást is folytat majd a dél-amerikai országban. Orbán Viktor külön egyeztet majd Brazília korábbi elnökével is.