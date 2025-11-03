Orbán Viktor: Nem maradt más balek aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó

Megosztás itt:

A Századvég szakértője Híradónknak azt mondta: az európai uniónak nincsen 400 milliárd dollárja arra, hogy a következő négy évben azt Ukrajnának adja, így ekkora mértékű támogatáshoz például közös hitelfelvételre lenne szükség.

Európa nevére írnák az Ukrajnának nyújtott további 400 milliárd dolláról szóló számlát. - mutatott rá a miniszterelnök az economist elemzésére reagálva.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem maradt más balek aki beszállna Kijev finanszírozásába, ezért dolgozik Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon felhasználásán, az uniós támogatási rendszerek átalakításán és ezért akarnak új hiteleket felvenni. A kormányfő kiemelte: hazánknak nem dolga finanszírozni Ukrajnát.