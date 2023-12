Orbán Viktor: Nem akarunk hozzájárulni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnának adják + videó

Megosztás itt:

Heves harcok dúlnak a front teljes vonalán, ugyanakkor a nyári ukrán offenzíva után most az oroszok kerültek támadó pozícióba több helyszínen is. Az ukrán csapatok pedig védekezni kényszerülnek. Az ukrán harctéri ellátás ebben a helyzetben elengedhetetlen, de egyelőre az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is ellenállásba ütközik az anyagi eszközök biztosítása.

Miközben az amerikai kongresszus republikánus többsége blokkolja Joe Biden elnök segélycsomagját, az amerikai külügyminiszter arról beszélt év végi sajtótájékoztatóján, hogy Washington 2024-ben is Ukrajna támogatásának folytatását ösztönzi majd a világban.

Anthony Blinken azt mondta: Ukrajna sikere szempontjából a nemzetközi támogatás kritikusan fontos. Felszólította az amerikai Kongresszust, hogy fogadja el Joe Biden elnök részben Ukrajna támogatásának finanszírozásáról szóló költségvetési kérését.

A terhek közös megosztásának legjobb példájaként jellemezte az Egyesült Államok és Európa között Ukrajna anyagi támogatását. Az amerikai diplomácia vezetője azt mondta, Európa 110 milliárd dollárt költött erre, az Egyesült Államok pedig 70 milliárdot. Azonban az Európai Bizottság terve, hogy további 50 milliárd eurót különítsen el Ukrajna számára, egyelőre bizonytalan.

Úgy gondolom, hogy a lehetséges alternatívákon is dolgoznunk kell, hogy legyen működőképes megoldás arra az esetre, ha az egyhangú megegyezés nem lehetséges – fogalmazott Ursula von der Leyen a december 15-i uniós csúcstalálkozót követően.

Hazánk ellenzi, hogy a bizottság a közös európai uniós költségvetésből vonja el a pénzt. Ugyanakkor a közös hitelfelvételt sem tartja a magyar kormány jó ötletnek.

Magyarországnak nem az a célja, hogy blokkoljon dolgokat, Magyarországnak az a célja, hogy jó döntések szülessenek

– ezt már Orbán Viktor mondta a kormányinfón. A miniszterelnök rámutatott, az Európai Uniónak arra nincs lehetősége, hogy Magyarország támogatása nélkül adjon pénzt Ukrajnának a közös költségvetésből. Arra azonban van, hogy költségvetésen kívülről anyagi támogatást nyújtsanak Kijevnek.

Orbán Viktor hozzátette: az álláspontok az uniós csúcson sem közeledtek Magyarország és a többi tagállam között.