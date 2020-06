Orbán Viktor: Minden választás fontos

Elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt. A kabinet azt kéri, mielőbb hirdessék ki a törvényt, hogy a kormány is hamar dönthessen, és így szerda éjfélkor véget érhessen a rendkívüli jogrend - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar baloldal viselkedése miatt nem tudott összefogni a magyar politikai élet a járványhelyzet ideje alatt sem - közölte a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hangsúlyozta: a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvények elfogadása ellenére a koronavírus továbbra is jelen van Magyarországon és a világ többi részén, a szakemberek szerint könnyen visszatérhet. Egy újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4077 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 565 főre emelkedett az elhunytak száma, 2516-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 996 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 255 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Rendkívül fontosnak nevezte az országos tisztifőorvos a járványügyi éberség fenntartását. A veszélyhelyzet megszüntetése a sikeres védekezésnek köszönhető - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Feljelentéskiegészítéssel élt a Nemzeti Nyomozó Iroda a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban bekövetkezett tömeges halálozás ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint az 52 idős beteg halálával járó gondatlanság felelősei között lehet az intézmény orvosa, egészségügyi vezetése vagy éppen az intézményt fenntartó szervezet vezetője is. Csak hazugságot és álhíreket tudott gyártani az ellenzék a veszélyhelyzet idején - mondta Rétvári Bence a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Emmi parlamenti államtitkára emlékeztetett: folyamatosan támadták a kormányt, de mindenről nagyon hamar kiderült, hogy nem igaz, és a támadásuk kártyavárként omlott össze. A főpolgármester nem tehet különbségeket budapesti kerületek között, a kormánypárti kerületekben is ugyanolyan budapesti polgárok élnek, mint például Angyalföldön - jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Csepel fideszes polgármestere. Borbély Lénárd szerint a főpolgármester politikai alapon kaszált el olyan kiemelt fontosságú fejlesztéseket, amelyeknek már megvoltak a terveik. Egy elérhetőség, árbevétel, alkalmazott, honlap és látszólag telephely nélküli cég több mint 211 millió forintos üzletet kötött a fővárosi vezetéssel – írja a Magyar Nemzet. A lap beszámolója szerint a Városháza Soros György pénzéből vásárolt védőmaszkokat a Rotatech Holding Kft.-től, a cég ügyvezetője azonban nem kívánt reagálni a működésével kapcsolatos kérdésekre. Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke Facebook-bejegyzésében arra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy azonnal kezdje meg a Lánchíd felújítását. Kispesten a szocialista vezetésű városrész polgármesteri hivatala megállapította saját magáról, hogy nem volt korrupt. Gajda Péterék szerint a Hír Tv által bemutatott botrányos és korrupció gyanús felvételeken nem egyértelmű, hogy Lackner Csaba látható. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a demográfiai helyzetet, ehhez mind az infrastrukturális, mind pedig a szakmai háttér adott - mondta Kásler Miklós miniszter a Szent János kórház felújított Budai Meddőségi Centrumának átadásán. Ötvenmilliárd forintból épülhetnek köznevelési intézmények és iskolai sportlétesítmények Magyarországon a következő években - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Megugrott a diákmunkára jelentkezők száma az érettségi lezárásával párhuzamosan, az idén a munkaerőhiány helyett túljelentkezés tapasztalható - írja a Magyar Hírlap. Magyarországi vállalatok számára péntektől újabb pályázati lehetőség indul 25 milliárd forintos keretösszegből határon túli beruházások támogatására - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Londoni makrogazdasági elemzők várakozása szerint Magyarország azon európai feltörekvő gazdaságok között lesz, amelyekben a hazai össztermék értéke már a jövő év végére újból eléri a járvány előtti szintet. A Hír Tv információi szerint a koronavírus-járvány miatt idén elmarad a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn. A magyarok sorsát minden választás, így a szerbiai is erőteljesen befolyásolja - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szabadkai Pannon RTV-nek adott interjúban. Világszerte 8 018 742 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 433 406, a gyógyultaké pedig 3 844 407 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában a veszélyhelyzet 30 napos meghosszabbításáról fogadott el a határozatot a kormány. Bár vasárnap véget ért Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt 88 napja elrendelt szükségállapot, és az államfő közölte, nincs ok a meghosszabbítására, mégis nyolcnapos szükségállapotot rendelt el a nyugat-balkáni országban. Továbbra sem lassul Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 32 ezret. Megnyitottak a múzeumok és az éttermek nyári teraszai Moszkvában a koronavírus-járvány miatt március végén bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának második fázisában. Tovább nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Pekingben, miután a hétvégén felfedeztek egy nagybani piachoz köthető járványgócot, a kínai fővárosban ezért újabb korlátozásokat vezettek be a vírus terjedésének megfékezésére. Észak-Korea felrobbantotta a keszongi Korea-közi összekötő irodát - jelentette be a dél-koreai országegyesítési minisztérium. Az észak-koreai hadsereg fontolóra vette a bevonulást a két Koreát elválasztó fegyvermentes övezetbe. Tüntetők megpróbálták ledönteni az egyesült államokbeli Új-Mexikóban egy spanyol hódító szobrát. Eközben dulakodásba keveredtek a szobor védelmére érkező fegyveres csoporttal, és az incidens során egy embert lövés ért. Donald Trump rendeletet ad ki a rendfenntartásról arra reagálva, hogy óriási tüntetéshullám alakult ki az Egyesült Államokban George Floyd halála és általában a rendőri erőszak, faji megkülönböztetés miatt. Az amerikai elnök bejelentette, hogy 9500-zal csökkentik a Németországban állomásoztatott amerikai katonák számát, 34 500-ról 25 000-re, mert Berlin „vétkes módon” nem teljesíti NATO-beli anyagi hozzájárulási kötelezettségét. Három indiai katonát, köztük egy tisztet megöltek az indiai-kínai határnál a Himalájában a határőrök között kirobbant összetűzésben. Elfogatóparancsot adott ki Törökországban az izmiri és az ankarai főügyészség 186 ember ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. Tizenhét évi kihagyás után, július 13-ától ismét végrehajtják a szövetségi szintű halálbüntetéseket az Egyesült Államokban - jelentette be Wiliam Barr igazságügyi miniszter. Szerdától megszűnik a karanténba vonulási kötelezettség a Magyarország és Románia közötti határátlépés esetén a két ország állampolgárai számára - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A rendőrség gyanúsítottat hallgatott ki a baloldali kamuvideó ügyében. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta: a rendőrség házkutatást tartott és bizonyítási eszközöket foglaltak le, a gyanúsított nő azonban szabadlábon védekezhet. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki kábítószer hatása alatt, a megengedett sebességet jócskán túllépve összeütközött egy vétlen autóssal, aki emiatt meghalt - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Nyolc év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Pécsi Törvényszék az élettársát tavaly megfojtó pécsi férfit. Halálos baleset történt Vásárosnamény és Ilk között. Két személyautó ütközött össze, a balesetben az egyik járművezető a helyszínen életét vesztette. Szeptember 24-én adna otthont Budapest a Puskás Arénában a labdarúgó Európai Szuperkupáért kiírt összecsapásnak. Lisszabonban lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. November elején kezdődik és május elejéig tart a férfi kézilabda Eurokupa következő kiírása, amelyben a magyar válogatott is szerepel. Jövő héten folytatódik a vízilabdaszezon Magyarországon: az első osztályú tagságért a Kanizsa és a KSI férficsapata vív egymással oda-visszavágós párharcot. Az Európai Kosárlabda Szövetség befejezettnek nyilvánította mindhárom kupasorozatát, és döntött az Európa-bajnoki selejtezők folytatásáról.