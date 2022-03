Megosztás itt:

A miniszterelnök közösségi oldalán is bejelentkezett Brüsszelből, ahol a NATO-tagországok tartanak csúcsértekezletet az orosz-ukrán háborúban. A megbeszélést követően, csütörtök délután az EU vezetők is találkozót tartanak, amelyre Joe Biden amerikai elnök is hivatalos.

Kiállunk a magyar érdekek mellett. Nem hagyjuk, hogy belesodorják Magyarországot ebbe a háborúba!

– írta a találkozó kapcsán a magyar kormányfő.

Forrás: Facebook; Fotó: Facebook