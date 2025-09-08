Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Megosztás itt:

A beszéd és a nemzetközi visszhang

Orbán Viktor a 2026-os választásokat sorsdöntőnek nevezte, két út közötti választást vázolva: független, erős Magyarország vagy az EU-hoz való szorosabb kötődés, amely szerinte „káoszt és szegénységet” hozna.

A Reuters kiemelte, hogy Orbán az EU szétesésének veszélyéről beszélt. A román Agerpres szerint a kormányfő két stratégiai lehetőséget lát: önállóság vagy EU-függőség. Az ukrán RBC-Ukraine a háborús elemzését idézte, miszerint Magyarország nem Ukrajna-ellenes, de a háború folytatása vesztes stratégia. Orbán az EU-t „béna kacsaként” jellemezte, és azt javasolta, hogy biztonsági ügyekben Moszkvával kell tárgyalni, nem Washingtonnal.

Nemzetközi lapok, például a BBC és a The Guardian, kritikusan írtak, kiemelve Orbán Ukrajna-támogatásokkal szembeni álláspontját. A Magyar Nemzet a beszédet stratégiai jelentőségűnek nevezte, amely az őszi politikai szezon csúcspontja volt.

Miért figyelt fel a világ?

Orbán a nemzetközi politika meghatározó alakja, beszéde az EU-val szembeni éles kritikája, a 2026-os választások tétjének hangsúlyozása és a háborús álláspont miatt keltett globális figyelmet.

A Reuters, Agerpres és RBC-Ukraine cikkei mutatják: a beszéd európai és globális téma lett.

