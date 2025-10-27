Orbán Viktor: Meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig.” Hozzátette: „Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk.”

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok – mutatott rá a magyar miniszterelnök, majd kiemelte: Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Orbán Viktor hangsúlyozta: Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Majd így zárta bejegyzését: „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”

Fotó: Facebook / Orbán Viktor