2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Külföld

Orbán Viktor: Meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral

2025. október 27., hétfő 10:30 | Magyar Nemzet
Vatikán Orbán Viktor Meloni békemisszió XIV. Leó pápa békekoalíció

A miniszterelnök a béke fontosságára figyelmeztetett legújabb Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor Rómából jelentkezett be. A kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is. Folytatódik Orbán Viktor békemissziója.

  • Orbán Viktor: Meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta: „A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig.” Hozzátette: „Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk.”

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok – mutatott rá a magyar miniszterelnök, majd kiemelte: Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral. Orbán Viktor hangsúlyozta: Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk. Majd így zárta bejegyzését: „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.”

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

