Orbán Viktor: Magyarországon lesz energia és lesz biztonság

A kormányfő azt mondta, akármi is történjen a következő időszakban, Magyarország biztosan a béke szigete lesz. Úgy fogalmazott, a fizikai biztonság a háború ellenére is rendelkezésre áll majd, ami az egyik legfontosabb a mindennapokban.

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy hazánknak 6 hónapra elegendő gáztartaléka van, és a kabinet továbbra is elkötelezett az atomenergia használata, sőt annak bővítése mellett. Azzal ugyanis hosszútávon is biztosítható az ország energiaellátása.

A miniszterelnök azt is hozzátette,

Magyarországon politikai, fizikai és energetikai biztonság lesz,

ezért is gondolja úgy, hogy megéri más államoknak együttműködniük hazánkkal.

Orbán Viktor felszólalt a Cicero közéleti folyóirat és a Berliner Zeitung című napilap rendezvényén is. A kormányfő szerint

kivitelezésében primitív, hatásában pedig katasztrofális Brüsszel Oroszországgal szembeni szankciós politikája.

A miniszterelnök szerint ha az Európai Unió megfelelően alakította volna a büntetőintézkedéseket, akkor nem lenne az "egekben" az energia ára, és nem fenyegetné az európai gazdaságokat az, hogy "tönkre mennek".

Hozzátette azt is, hogy

a háborúban a tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönnie, hanem az Egyesült Államok és Oroszország között.

Kijelentette azt is, hogy Joe Biden amerikai elnök túl messzire ment, amikor a többi között háborús bűnösnek vagy tömeggyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz államfőt.

A béke reménye ezért szerinte Donald Trump korábbi amerikai elnök.

A miniszterelnök ismét megerősítette, Magyarország a békepárti, és azonnali fegyvernyugvást szorgalmaz a szemben álló felek között.

Orbán Viktor szót ejtett Scholz kancellárral folytatott hétfői megbeszéléséről is. Azt mondta, toleráns hozzáállást ajánlott a kancellárnak a migrációt elutasító, a multikulturalizmust ellenző és a tradicionális családkoncepcióhoz ragaszkodó magyar állásponttal kapcsolatban.