Orbán Viktor: Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja egy második találkozó létrejöttét

2025. augusztus 19., kedd 16:54 | MTI

Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump-Putyin találkozóra - közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden.

  • Orbán Viktor: Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja egy második találkozó létrejöttét

Orbán Viktor hozzátette, "napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót".

 

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott - írta a miniszterelnök.

Hozzátette:

  • "beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni.
  • Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.
  • Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást.
  • Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes".

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), amikor a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Feljelentést tettek a holokausztot a HÉV-en utazók kellemetlenségeihez hasonlító bejegyzés miatt + videó

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség

Továbbra is emberfeletti küzdelem zajlik a lángokkal Spanyolországban

Továbbra is emberfeletti küzdelem zajlik a lángokkal Spanyolországban

 A spanyol kormány következő ülésén katasztrófa sújtotta területté nyilvánít több olyan területet, amelyeket az elmúlt hetekben tomboló erdőtüzek elpusztítottak - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök kedden az Extremadura tartományban található Jarillában, ahol a helyi oltási munkálatok műveleti központját felállították.

