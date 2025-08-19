Orbán Viktor: Magyarország üdvözli a Trump-Putyin tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja egy második találkozó létrejöttét

Megosztás itt:

Orbán Viktor hozzátette, "napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa-Oroszország csúcstalálkozót".

Az Európai Unió 27 tagállamának vezetője ma tanácskozást tartott - írta a miniszterelnök.

Hozzátette:

"beigazolódott, hogy a harmadik világháború veszélyét csak egy Trump-Putyin találkozóval lehet csökkenteni.

Beigazolódott, hogy az elszigetelésre épülő stratégia elbukott.

Beigazolódott, hogy az orosz-ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást.

Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes".

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), amikor a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán