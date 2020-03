Orbán Viktor: Magyarország továbbra sem engedi be az Olaszországból érkező szerbeket

Magyarország nemzeti lobogójának ünnepélyes felvonásával emlékeztek meg az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. A központi ünnepségeket a koronavírus miatt nem tartják meg. A nemzeti ünnepek biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője elmondta: a járvány miatt elhalasztják a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadását is. A szabadság és a hűség adja március 15. erejét - jelentette ki Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédében. Orbán Viktor miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett. Nemzeti hőseink bátorsága az, ami ezekben a nehéz időkben erőt és kitartást adhat - jelentette ki Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a kormánypárt ünnepi videó üzenetében. Közös videoüzenetben emlékezett meg március 15-éről hét ellenzéki párt. A résztvevők korábban közös demonstrációt terveztek, de a rendezvényt a koronavírus-járvány miatt lemondták. 32-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló kormányrendeletek és határozatok a Magyar Közlöny legfrissebb számában. Hétfőtől fokozatosan bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék - jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette: hétfőtől a gyógyfürdők és az Állatkert is bezárja kapuit. Budapest és több vidéki város önkormányzata is döntött szombaton a helyi bölcsődék és óvodák bezárásáról, valamint a gyermekfelügyeleti lehetőségekről a járványveszély idejére. A kormány megteremtette az egyértelmű, hiteles és megbízható információáramlás alapjait a járvánnyal összefüggésben, a lakosság a koronavirus.gov.hu-n érheti el a legfrissebb tudnivalókat - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Kossuth Rádióban. A kommunikációs akciócsoport vezetője a Vasárnapi újság című műsorában az álhírek, pletykák és mendemondák lehető leggyorsabb megszüntetését nevezte a legfontosabb feladatnak. A fertőzésveszélyes ellátások számának csökkenése, az ellátók adminisztratív terheinek csökkentése és annak érdekében, hogy az egészségügyi kapacitások az új koronavírus elleni védekezésre koncentrálódhassanak, rendeleteket módosított Kásler Miklós. Nincs és nem is lesz gyógyszerhiány, a felvásárlási roham indokolatlan - mondta országos tiszti főgyógyszerész az M1-en. Alaptantárgyi felkészítő műsorokat sugároz az érettségizőknek a Miskolc Televízió, hogy segítse felkészülésüket a koronavírus miatti iskolaszünet alatt is - közölte a borsodi megyeszékhely önkormányzata. Rendkívüli ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon a koronavírus-fertőzés miatt - közölte az Országos Bírósági Hivatal. Továbbra sem áll módjában Magyarországnak beengedni senkit, aki Olaszországból érkezik, azokat sem, akik szerb állampolgárok és Szerbiába akarnak hazamenni - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon. Magyar politikusokkal is találkozott a koronavírussal fertőzött marokkói miniszter - értesült a Pesti srácok. A portál információi szerint Pintér Sándor belügyminiszterrel és Mosóczi Lászlóval, az ITM államtitkárával is tárgyalt a héten a politikus. Abdelkader Amaráról tegnap derült ki, hogy elkapta a betegséget, miután szokatlan fáradságra és fejfájásra panaszkodott. A marokkói tárcavezető lakásán különítette el magát. Pintér Sándor esetében elkezdődtek az egészségügyi előírásoknak megfelelő járványügyi vizsgálatok. A belügyminiszternek tünetei nincsenek, a vizsgálatok eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogjuk - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Áder János köztársasági elnök levélben köszöntötte lengyel kollégáját, miután Andrzej Duda a koronavírus-járvány terjedése miatt lemondta magyarországi látogatását, és nem tudta átvenni kitüntetését. Az elmúlt évek mondvacsinált konfliktusai után eljött az idő a magyar-szlovén gazdasági, energetikai és kulturális együttműködés fejlesztésére - reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az új szlovén kormány hivatalba lépésére. Az új koronavírusnak legalább 5796 halálos áldozata van decemberi megjelenése óta világszerte - írta az AFP francia hírügynökség. 1441-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban. Szlovéniában holnaptól leállítják a tömegközlekedést, valamint bezárják az éttermeket és a bárokat az új koronavírus terjedésének akadályozása érdekében. Edouard Philippe francia miniszterelnök bejelentette, hogy éjféltől elrendeli „az ország élete szempontjából nem szükséges nyilvános helyek" bezárását, azaz az éttermek, bárok szórakozóhelyek, mozik vasárnaptól újabb utasításig nem nyithatnak ki. Norvégia, Észtország és Litvánia úgy határozott, hogy lezárja határait a külföldiek előtt. Lettország nem vezet be teljes határzárat, de felfüggeszti a nemzetközi tömegközlekedést. Spanyolország szükségállapot bevezetésével korlátozza lakosai szabad mozgását a következő 15 napban, hogy lassítsa a koronavírus-járvány terjedését - ismertette a kormány döntését Pedro Sánchez miniszterelnök. Több német tartományban bezárják az uszodákat, mozikat, edzőtermeket, klubokat és bárokat a koronavírus-járvány terjedésének akadályozása érdekében - döntöttek a tartományi kormányok. Nagy-Britanniában 24 óra leforgása alatt csaknem a kétszeresére emelkedett az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. A brit kormány a 70 éven felüliek otthoni elkülönítésére dolgoz ki cselekvési tervet a koronavírus-járvány elleni fellépés jegyében, de ezt az intézkedést „a megfelelő időpontban” kívánja életbe léptetni - mondta a brit egészségügyi miniszter. Országos vesztegzár bevezetését mérlegeli a cseh kormány, mert már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Új intézkedéseket jelentett be Scott Morrison ausztráliai kormányfő, így minden külföldről érkezőnek kötelező elkülönítenie magát két hétre a COVID-19 járvány terjedésének megfékezése érdekében. Az intézkedések éjfélkor lépnek életbe. Izraelben 10 főben maximalizálták az együtt tartózkodók számát, bezártak minden nem létfontosságú intézményt, boltot, és elhalasztották a nem sürgős pereket, köztük a miniszterelnök korrupciós perének tárgyalását - jelentette a helyi média. Donald Trump amerikai elnök koronavírus-tesztje negatív lett - jelentette be a Fehér Ház. A rendőrség elfogta azt a 30 éves férfit, akinek videoblogjában elsőként jelent meg az a minden alapot nélkülöző híresztelés, hogy az operatív törzs a főváros lezárására készül - közölte a Belügyminisztérium Hétfőtől nem nyílik a buszok első ajtaja, és kordon is elválasztja a buszvezetőket az utasoktól - közölte a BKK. Teljes fertőtlenítést vezet be a MÁV a vasúti és HÉV-szerelvényeken a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként - közölte Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Halálos közlekedési baleset történt Pogányszentpéteren - közölte a rendőrség. Folytatódik a Szentendrei út felújítása, hétfőtől ezért módosul a közösségi közlekedés rendje, és közúti korlátozások is lesznek - közölte a BKK. Elindult az első emeletes KISS motorvonat a Budapest-Cegléd vonalon utasforgalmi próbaüzemben. A 60 kilogrammosok súlycsoportjában szereplő Pribojszki Kata győzött, az 51 kilósok kategóriájában indult Tarnóczy Tamara pedig kikapott szombati mérkőzésén a londoni európai ökölvívó olimpiai selejtezőtornán. Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-Kaposvári Rákóczi FC 5:0; Újpest-Paks 1:1; Budapest Honvéd-Kisvárda 1:5, MOL Fehérvár-Diósgyőr 1:1. A koronavírus-járvány miatt továbbra is világszerte - így Magyarországon is - halasztják vagy törlik a különböző sporteseményeket.