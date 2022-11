Orbán Viktor: Magyarország támogatja Ukrajnát, de azt nem, hogy az EU eladósítsa magát

Megosztás itt:

Orbán Viktor kiemelte: az ukránok pénzügyi támogatását illetően Magyarország időben jelezte az álláspontját az Európai Bizottságnak, "előre szóltunk, hogy mi támogatjuk Ukrajna pénzügyi megsegítését", ez helyes és szükséges. Azt is jelezték, hogy Magyarország az ebből ráeső pénzügyi terhet vállalja - tette hozzá.

Hangsúlyozta: 18 milliárd euróról van szó, az ebből Magyarországra eső részt a kormány már elkülönítette a költségvetésben, és ezt a pénzt oda fogják adni az ukránoknak. Az erről szóló tárgyalásra pedig már felhatalmazták a külügyminisztert - közölte.

Kijelentette: "de mi nem fogunk támogatni semmilyen olyan megoldást, amely az Európai Uniót az adósságközösség irányába viszi tovább". Tehát "mi vállaljuk a ránk eső terhet, de nem az unión keresztül akarjuk ezt lebonyolítani, mert szerintünk nem jó irány az unió számára, hogyha egyre több ügyben, egyre nagyobb összegekkel adósítja el magát, meg a tagállamait a jövő felé" - fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta: ez rossz irány, "ezt mi sosem fogjuk támogatni", mindegy, hogy Ukrajnáról vagy bármilyen más pénzügyi kérdésről van szó.

Minden akadály elhárult a megállapodás elől az Európai Bizottsággal

Minden akadály elhárult az Európai Bizottság és Magyarország között, amely a megállapodást eddig hátráltatta - jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: 17 pontból álló csomagról egyeztek meg az Európai Bizottsággal, "ők megmondták, hogy mit akarnak", aztán "ezeket konkretizáltuk, és ezeket végrehajtottuk".

Közölte: most azt várják, hogy a november 30-án esedékes bizottsági ülésen döntsön a testület. "Mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk és amiben megegyeztünk" - jelentette ki.

Megjegyezte: azóta már van tizennyolcadik igény is, de arról is megegyeztek, hogy azt is teljesítik, viszont annak a határideje márciusban lesz.

Új sál

Szlovák címeres sállal fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Eduard Heger miniszterelnök Kassán. A két kormányfő együtt is viselte a sálat. Erről azt írta Orbán Viktor internetes közösségi oldalán: magyar-szlovák két jóbarát, indul a V4-csúcs.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a csúcs előtt azt közölte, hogy a visegrádi csoportot a közös érdekek egyesítik és fontos stratégiai együttműködésről van szó, amely megvédi a közép-európai országokat más nagy érdekcsoportokkal szemben.

Petr Fiala cseh miniszterelnök pedig azt mondta: az ukrajnai háború kérdésében eltér egymástól Magyarország és a három másik ország véleménye.