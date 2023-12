Orbán Viktor: Magyarország megvétózta az ukránoknak szánt 50 milliárd eurós támogatást + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsról jelentkezve közölte:

Magyarország nem veszít semmit, mivel a döntést a nemzeti parlamenteknek kell kimondania.

– Nem akartam Magyarország lelkiismeretét magamra venni, ezért mondtam, hogy csináljátok egyedül – rögzítette a kormányfő annak kapcsán, hogy miért vonult ki tegnap az ülésteremből, amikor elkezdték tárgyalni Ukrajna EU-tagságát.

Vétózni kellett

A tagállamok, köztük a magyarok pénzét is oda adták volna Ukrajnának. Ezt az Ukrajnának szánt 50 milliárdot, illetve a költségvetés ehhez kapcsolódó módosítását meg kellett vétóznom. Nem volt más választásuk, tudomásul kellett venni

– mondta. Hozzátette, hogy erre a kérdésre majd februárban valamikor egy rendkívüli uniós csúcso visszatérnek. A miniszterelnök elmondta, ő csak Magyarország nevében tud beszélni, nem tudja azt mondani a miniszterelnököknek, hogy az ő népük mást akar, mint amit képviselnek.

– Világossá tettem, hogy ennek a döntésnek a pénzügyi következményeit a magyarok nem fogják kifizetni. Ha szükség lesz rá, Magyarország a kéziféket be fogja húzni. Erről ne legyen kétségünk – mondta. Hozzátette: ha mindenki el akar indulni rossz irányba, Magyarország maximum annyit tehet, hogy figyelmezteti őket. Emlékeztetett: Magyarország a migráció esetében is figyelmeztette az uniós vezetőket, majd megtette a szükséges lépéseket. – Később is, amikor szankciókat vezettek be, mert Magyarország nem tud mindig vétózni, de amikor a szankciók következményeit nekünk kellett volna elszenvedni, Magyarország behúzta a kéziféket – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta: Ukrajna támogatására megint közös hitelt akar felvenni az unió, amit már kipróbáltak a Covid után. Mint mondta, egyesek hozzáfértek ehhez a pénzhez, míg mások, így Magyarország nem, ezért erről mára kiderült, hogy nem volt jó koncepció.

– Egyszer tettünk kivételt, rosszul is jártunk – jelentette ki. Úgy fogalmazott: az ukrán helyzet nem áll jól, ezért nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét kell előmozdítani.

– Nem fogadható el, hogy a magyarok pénzét oda akarják adni a háborúra – rögzítette Orbán Viktor.

Jobb később, mint soha

A hazánknak járó uniós források egyharmadának a feloldása kapcsán elmondta: jobb később, mint soha. Kiemelte, hogy ezek a pénzek járnak nekünk. Felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt egy év nehéz volt, de a magyar gazdaság átvészelte ezt az időszakot uniós pénz nélkül is. – Van hajlam Brüsszelben arra, hogy visszaéljenek a hatalmukkal – fogalmazott a Orbán Viktor.

Elmondta, hogy a többi ország módosítani akarja az unió hétéves költségvetését, amit Magyarország megvétózott. – Ha valaki módosítani akarja a költségvetést, akkor ez egy jó alkalom hazánknak, hogy megkapjuk, ami jár nekünk – tette hozzá.

A szuverenitás a legnagyobb kincs

A miniszterelnök az interjúban kiemelte: legnagyobb kincs minden ország esetében a saját függetlensége, ezt szolgálja az alkotmányos rendszer is. Mint részletezte, magyar rendszer erős lábakon áll, azonban a 2022-es országgyűlési választási kampány során kiderült, hogy a lábak között, vagy mellett begurulnak külföldi pénzek, érdekek.

A baloldal megtalálta a módját, hogy részben a baloldali média, részben a nekik dolgozó civil szervezeteken keresztül külföldi pénzen befolyásolják a választást. A szuverenitásvédelmi törvény azért született meg, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. A dollárok nem tudnak begurulni a baloldal kasszájába

– szögezte le. Hozzátette: akinek az érdekét sérti a törvény, annak nyilván nem tetszik, de nem az volt a szándékuk, hogy mindenkinek megfeleljenek a jogszabályalkotással, hanem Magyarország védelme.

– Azért tudunk jobban élni, mert az egész világpiacra termelünk. Nem elszigetelődés, vagy bekapcsolódás a szuverenitás kérdése, hanem a helyes bekapcsolódás a nemzetközi életbe – mondta arra a kérdésre, hogy a szuverenitás mennyire értékelődik fel egy olyan világpolitikai helyzetben, amikor a világ a blokkosodás felé halad. A nemzeti konzultációról szólva kiemelte, a magyar emberek álláspontját a kormány kötelességének érzi képviselni. Elmondta, mindez segíti a kormányt, hogy Brüsszelben is képviselhessék a magyar emberek érdekeit.

Orbán Viktor elmondta, hogy nem a miniszterelnök, nem a kormány, hanem Magyarország álláspontját képviseli. Mint jelezte, a baloldal zsoldosként nem a magyar érdekeket képviseli.

– A legfontosabb az, hogy minden fontos ügyben a magyar parlament és a magyar nép választott képviselői döntenek. Így lesz ez Ukrajna EU-csatlakozása, valamint más fontos ügy kapcsán is – húzta alá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjú Kossuth Rádiónak. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)